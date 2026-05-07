Shpërthimi i hantavirusit nuk është "COVID-i i radhës", thotë OBSH
Një shpërthim i hantavirusit në bordin e një anijeje turistike nuk është fillimi i një pandemie, tha agjencia shëndetësore e OKB-së.
Maria van Kerkhove, një epidemiologe e sëmundjeve infektive në Organizatën Botërore të Shëndetësisë (OBSH), theksoi në një konferencë për shtyp se nuk ishte e njëjta situatë si gjashtë vjet më parë me Covid-19, sepse hantavirusi përhapet përmes "kontaktit të ngushtë dhe intim".
Autoritetet shëndetësore po garojnë për të gjetur dhjetëra njerëz që kanë zbritur së fundmi nga anija holandeze MV Hondius.
Të enjten, OBSH tha se në përgjithësi, pesë nga tetë rastet e dyshuara të hantavirusit ishin konfirmuar.
Tre persona kanë vdekur, përfshirë një grua holandeze 69-vjeçare, e cila kishte virusin.
Burri i saj holandez dhe një grua gjermane vdiqën gjithashtu, dhe rastet e tyre po hetohen.
Hantavirusi zakonisht përhapet nga brejtësit - por në shpërthimin e fundit transmetimi midis njerëzve u dokumentua për herë të parë, tha OBSH, përcjell Telegrafi.
Anija luksoze, e operuar nga Oceanwide Expeditions, filloi udhëtimin e saj më 1 prill në Ushuaia, Argjentinë, dhe pritet të mbërrijë së shpejti në Ishujt Kanarie të Spanjës.
Raportohet se rreth 150 pasagjerë dhe ekuipazh nga 28 vende kanë qenë fillimisht në bordin e anijes, por dhjetëra prej tyre zbarkuan në ishullin e Shën Helenës më 24 prill.
Në konferencën për shtyp të së enjtes, Maria van Kerkhove e OBSH-së tha se "ky nuk është Covid, ky nuk është grip, përhapet shumë, shumë ndryshe".
Ajo tha se autoritetet kishin kërkuar "të gjithëve të mbajnë maskë" në bordin e MV Hondius.
Ata që janë në kontakt me ose kujdesen për raste të dyshuara, shtoi ajo, duhet "të mbajnë një nivel më të lartë të pajisjeve mbrojtëse personale".
Në të njëjtën konferencë, Drejtori i Përgjithshëm i OBSH-së Tedros Ghebreyesus tha se organizata e tij "e vlerëson rrezikun e shëndetit publik si të ulët".
Ai theksoi se dy personat e parë me virusin e konfirmuar kishin "udhëtuar nëpër Argjentinë, Kili dhe Uruguai në një udhëtim për të vëzhguar zogj, i cili përfshinte vizita në vendet ku ishte e pranishme specia e miut që dihet se mbart virusin".
Dr. Tedros bëri të ditur se OBSH ishte në dijeni të raporteve të personave të tjerë me simptoma që mund të kenë pasur kontakt me pasagjerët, duke shtuar se zyrtarët ishin në kontakt me autoritetet përkatëse.
Duke pasur parasysh periudhën e inkubacionit të kësaj sëmundjeje - e cila mund të jetë deri në gjashtë javë - ishte e mundur që të raportohen më shumë raste, tha ai. /Telegrafi/