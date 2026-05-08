Shpërthimi i Hantavirusit: Çfarë duhet të dini rreth rreziqeve të virusit në det
Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) ka konfirmuar pesë raste të hantavirusit të lidhura me një shpërthim në një anije turistike që lundronte në Atlantikun Jugor, përfshirë tre vdekje.
Lundrimet tërheqin miliona pasagjerë çdo vit, shpesh duke transportuar mijëra njerëz për javë të tëra.
Ndërsa anijet turistike nuk janë në thelb të rrezikshme, ato krijojnë kushte që lehtësojnë përhapjen e viruseve në bord, thonë ekspertët.
“Udhëtimet me anije shiten si pushime lundruese, por ato janë gjithashtu të dobishme për të kuptuar shëndetin publik”, shkroi në The Conversation Vikram Niranjan, profesor asistent i shëndetit publik në Universitetin e Limerickut në Irlandë.
Ai shtoi se, ndërsa linjat kanë përmirësuar higjienën dhe sistemet e reagimit ndaj shpërthimeve me kalimin e kohës, dhe shumë udhëtime kalojnë pa incidente, struktura bazë e udhëtimit ende krijon të njëjtën sfidë.
Sipas rekomandimeve të Qendrave të Shteteve të Bashkuara për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve për vitin 2026 për udhëtimet ndërkombëtare, udhëtimi me anije turistike paraqet një kombinim unik të shqetësimeve shëndetësore.
Agjencia paralajmëron se udhëtarët nga rajone të ndryshme të mbledhura së bashku në një mjedis anijesh shpesh të mbushur me njerëz dhe gjysmë të mbyllur mund të lehtësojnë transmetimin e sëmundjeve ngjitëse nga personi në person, nëpërmjet ushqimit dhe ujit.
Sa të zakonshme janë shpërthimet virale në anijet turistike?
Shpërthimi aktual i hantavirusit është shpërthimi i parë i njohur i këtij lloji virusi i lidhur me udhëtimet me anije turistike.
Shpërthimet në bord janë të rralla në krahasim me numrin e përgjithshëm të udhëtimeve, por kur ndodhin shpesh lidhen me viruset gastrointestinale.
Programi i Sanitarisë së Anijeve i Shteteve të Bashkuara ka regjistruar katër shpërthime në vitin 2026, dy të lidhura me norovirusin dhe dy nga E.coli.
Sipas Shoqatës Ndërkombëtare të Linjave të Lundrimit (CLIA), shoqatës më të madhe tregtare të industrisë në botë, rastet e sëmundjeve gastrointestinale janë të rralla në anijet turistike krahasuar me mjedise të tjera.
Ndërsa përhapja në anije është më pak e zakonshme sesa në shkolla, çerdhe ose institucione shëndetësore, autoritetet shëndetësore kërkojnë që rastet të raportohen.
“Shërbimi i ushqimit luan një rol të madh në këtë rrezik. Ngrënia në stil bufeje, enët e përbashkëta dhe shumë njerëz që prekin të njëjtat sipërfaqe mund ta bëjnë më të lehtë përhapjen e insekteve të stomakut”, tha Niranjan.
“Nëse dikush është i infektuar, por ende nuk ndihet i sëmurë, ai mund të kontaminojë ushqimin ose sipërfaqet përpara se të kuptojë se nuk është mirë”, shtoi ai.
Një nga rastet më të njohura të një shpërthimi në bord ndodhi në bordin e Diamond Princess, kur COVID-19 u përhap në të gjithë anijen, duke prekur mbi 700 njerëz nga më shumë se 3,700 pasagjerë dhe ekuipazh.
Çfarë ndodh nëse sëmureni gjatë një udhëtimi me anije?
Udhëzimet kërkojnë që të gjitha anijet të kenë të paktën një profesionist të kualifikuar mjekësor në dispozicion 24/7.
Anijet turistike duhet të kenë gjithashtu një dhomë ekzaminimi, një dhomë kujdesi intensiv dhe pajisje për përpunimin e testeve laboratorike, monitorimin e shenjave jetësore dhe administrimin e medikamenteve.
Pacientët që kërkojnë ambiente ose trajtim më gjithëpërfshirës zakonisht referohen në një strukturë mjekësore në bregdet.
Sipas Niranjan, mjediset mjekësore të disponueshme në bord janë ndërtuar për të ofruar ndihmën e parë, trajtimin bazë dhe kujdesin afatshkurtër, jo për të menaxhuar një shpërthim të shpejtë në shkallë të gjerë.
Çfarë mund të bëni për të kufizuar rrezikun?
Niranjan rekomandon përgatitjen paraprake për çdo rrezik shëndetësor, përpara se të hipni në anije.
Mbajtja e vaksinave të përditësuara, kontrollimi i mbulimit të sigurimit të udhëtimit dhe konsultimi me një mjek të përgjithshëm nëse jeni pjesë e një grupi rreziku - siç janë të moshuarit ose gratë shtatzëna - janë ndër hapat e rekomanduar.
Pasi të hipni në bord, është e rëndësishme të jeni të vëmendshëm ndaj çdo simptome. /Telegrafi/