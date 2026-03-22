Shpërthim i fuqishëm në Romë, shemben ndërtesa dhe lëndohen disa persona
Një shpërthim i fuqishëm tronditi zonën Piana del Sole të Romës të dielën në mëngjes, duke shembur dy ndërtesa, duke plagosur rëndë dy persona dhe duke lënë të tjerë të bllokuar nën rrënoja.
Shpërthimi ishte aq i fuqishëm sa dëmtoi edhe ndërtesa të tjera aty pranë.
Si rezultat, rreth 70 banorë u evakuuan nga zona për arsye sigurie.
Incidenti ndodhi në kryqëzimin e rrugëve Via Tavagnasco dhe Via Ciglie.
Hetimet fillestare sugjerojnë se shkaku i shpërthimit ishte një rrjedhje gazi.
Autoritetet ndodhen në vendngjarje dhe po vazhdojnë hetimet për sqarimin e plotë të rrethanave. /Telegrafi/
