Shpërthen vullkani në Indonezi, tre të vrarë - dhjetëra të bllokuar
Një shpërthim vullkanik vrau tre persona dhe shkaktoi një operacion shpëtimi për të shpëtuar më shumë se një duzinë alpinistësh të bllokuar pranë kraterit të malit Dukono të Indonezisë.
Shtetas të Singaporit dhe një shtetas indonezian ishin midis atyre që humbën jetën kur shpërtheu vullkani, në ishullin Halmahera në provincën Maluku të Veriut, sipas shefit të policisë së ishullit dhe zyrtarëve të kërkim-shpëtimit.
Raportohet se 9 të huaj dhe 11 alpinistë vendas po ngjiteshin në malin Dukono në kohën e shpërthimit.
17 nga 20 alpinistët janë evakuuar në mënyrë të sigurt. Trupat e tre të ndjerëve aktualisht mbeten në mal.
Operacionet e kërkimit janë pezulluar dhe do të rifillojnë të shtunën. /Telegrafi/