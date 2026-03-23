Shpërthen Vini Jr në derbi, pritet kontratë e re rekord
Shkëlqimi i Vinicius Junior në derbin e fundit ndaj Atletico Madridit nuk i solli vetëm një fitore të rëndësishme Real Madridit, por gjithashtu forcoi një ide që po merr gjithnjë e më shumë peshë brenda klubit: ka ardhur momenti për ta blinduar përfundimisht brazilianin.
Sulmuesi ishte sërish vendimtar në një ndeshje të madhe.
Ai realizoi dy gola, krijoi vazhdimisht probleme për mbrojtjen kundërshtare dhe konfirmoi se ndodhet në një fazë të sezonit ku bën diferencën.
Përtej statistikave, ajo që ra më shumë në sy ishte mënyra si ai e përjetoi ndeshjen, vetëbesimi me topin dhe ndjesia se aktualisht është disa hapa përpara shumë rivalëve.
Çdo aksion i tij sjell rrezik, ndërsa në ndeshjet e mëdha niveli i tij rritet edhe më shumë.
Kjo është diçka që vlerësohet jashtëzakonisht në Madrid, ku prej kohësh është vënë re se braziliani ka bërë një hap të madh përpara, jo vetëm në aspektin teknik, por edhe në pjekuri dhe rol brenda ekipit.
Pas derbit, një deklaratë e tij tërhoqi vëmendje të veçantë.
Ai tregoi se presidenti Florentino Perez i kërkon gjithmonë dy gola në ndeshje të tilla dhe këtë herë kishte arritur t’ia dedikonte.
Ishte një koment i natyrshëm dhe me ton të afërt, por që u interpretua si shenjë e një marrëdhënieje të fortë dhe një harmonie të qartë mes lojtarit dhe drejtuesve të klubit.
Ky detaj ka shtuar bindjen se rinovimi i kontratës është shumë pranë.
Në klub ekziston ideja se nuk duhet humbur kohë me një futbollist kaq të rëndësishëm.
Drejtuesit e Real Madridit janë të qartë se Vinicius Jr nuk përfaqëson vetëm të tashmen, por është një nga shtyllat kryesore të projektit për të ardhmen.
Për shkak të moshës, performancës dhe ndikimit në ekip, ai konsiderohet një element strategjik.
Nuk shihet më si një premtim, por si një yll i konsoliduar që shfaqet kur skuadra ka më shumë nevojë.
Për këtë arsye, Florentino Perez synon të veprojë sa më shpejt për të siguruar të ardhmen e tij, për të shmangur zhurmat e panevojshme dhe për të dhënë një mesazh të qartë mbi rëndësinë që ai ka në klub
Real Madridi po kalon një moment pozitiv, ekipi po rritet në ndeshjet e mëdha dhe Vinicius Junior është një nga figurat kryesore të këtij momenti.
E vetmja pengesë është pauza ndërkombëtare, e cila ndërpret ritmin pikërisht kur skuadra dukej se po hynte në formën më të mirë.
Megjithatë, ndjesia mbetet e qartë: pas paraqitjes në derbi, drejtuesit e klubit duan të përshpejtojnë procesin e rinovimit dhe të sigurojnë sa më shpejt një nga emrat më të rëndësishëm të Real Madridit për vitet në vijim. /Telegrafi/