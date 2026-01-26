Shoferi shpëton për pak, pasi një lopë futet befasishëm në një autostradë në Irlandë
Një shofer në Irlandë ishte vetëm pak sekonda larg një aksidenti të rëndë pasi u detyrua të shmangte një lopë.
Siç edhe shihet në pamjet që janë bërë virale, lopa u hodh papritur mbi barrierën qendrore dhe doli në korsinë e kundërt të autostradës pranë Rochfortbridge.
Ngjarja ndodhi të enjten, më 22 janar, duke shkaktuar panik te drejtuesit e automjeteve.
A motorist was seconds from disaster after swerving to avoid a loose cow that suddenly leapt the central barrier into oncoming traffic on the motorway near Rochfortbridge in Ireland on Thursday, January 22.
Emergency services temporarily halted traffic in both directions as they… pic.twitter.com/JPmoPn6OnR
— The Independent (@Independent) January 22, 2026
Shërbimet e emergjencës ndërhynë menjëherë dhe ndaluan përkohësisht qarkullimin në të dyja drejtimet.
Policia dhe ekipet ndihmëse u përpoqën të paralajmëronin shoferët dhe të mbanin nën kontroll situatën.
Të paktën dy lopë të mëdha u larguan nga autostrada pa raportime për të lënduar. /Telegrafi/
