Shitet për 350 milionë euro vila e festave “Bunga Bunga” e Berlusconit
Ish-kryeministri i Katarit dhe ish-ministri i jashtëm, Hamad bin Jasim, ka blerë një vilë në Sardenjë që më parë i përkiste ish-kryeministrit të Italisë, Silvio Berlusconi.
Sipas raportimeve të gazetës italiane La Repubblica, prona është shitur për 350 milionë euro, shkruan reuters.
Vila “Certosa”, e njohur si rezidenca verore jozyrtare e Berluskonit, ka qenë në qendër të vëmendjes për shkak të organizimit të të ashtuquajturave “bunga bunga” festa, të cilat kanë shkaktuar skandale të mëdha politike dhe gjyqësore në Itali.
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Berlusconi ishte përballur me akuza për prostitucion me të mitur, ndërsa më vonë u lirua nga akuzat për korrupsion dhe abuzim me detyrën.
Blerësi i pronës është i regjistruar në Luksemburg, por mediat italiane e lidhin atë me familjen Al Thani, që sundon Katarin prej më shumë se një shekulli e gjysmë.
Shitja e vilës pritet të ndihmojë në përmirësimin e situatës financiare të trashëgimtarëve të Berluskonit, të cilët që nga viti 2023 po përpiqen të përmbushin detyrimet e përcaktuara në testamentin e tij.
Sipas La Repubblica, ndër pagesat më të mëdha janë rreth 100 milionë euro për ish-partneren e Berluskonit dhe për vëllain e tij, Paolo Berlusconi. /Telegrafi/