“Shi parash” nga qielli, një grua thuhet se hodhi para në vlerë 150 mijë dollarë nga apartamenti i saj në Kinë
Autoritetet kineze kanë nisur një hetim rreth disa pamjeve që thuhet se vijnë nga provinca Guangdong pasi një grua hodhi nga apartamenti i saj në katet e larta para në vlerë rreth 150 mijë euro.
Paratë, të raportuara si kartëmonedha vendase, shkaktuan kaos në rrugë, ku banorë dhe kalimtarë u përpoqën t’i kapnin ndërsa binin nga lart, përcjell Telegrafi.
@dailymail Chinese authorities are investigating an incident in Guangdong after a woman threw approximately $162,247 worth of cash from her high-rise apartment. The money - reported to be Hong Kong $1,000 banknotes - sparked a scramble as residents and passersby attempted to collect the falling notes. Property management has confirmed the cash is genuine, while unverified reports suggest the incident may be linked to a dispute with her husband. Another outlet reported that the woman was distressed after learning of a family friend's illness. Regardless of why it happened, local police have urged residents to return the collected money.
Menaxhmenti i ndërtesës ka konfirmuar se paratë janë të vërteta, duke shtuar misterin rreth incidentit.
Sipas raportimeve të pakonfirmuara, ngjarja mund të lidhet me një konflikt me bashkëshortin e saj, ndërsa burime të tjera sugjerojnë se gruaja ishte në gjendje të rënduar emocionale pas lajmit për sëmundjen e një miku të familjes.
Pavarësisht arsyeve, policia lokale u ka bërë thirrje qytetarëve që kanë marrë para t’i kthejnë ato. /Telegrafi/