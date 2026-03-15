Shfletuesi i Samsung do të ketë shumë detyra njëkohësisht, inteligjencë artificiale dhe më shumë me One UI 9
Duke gjykuar nga shifrat masive të përdorimit të Google Chrome (3.83 miliardë përdorues aktivë mujorë në të gjithë botën dhe 68-69% pjesë në celular, 89% në Android), ka shumë mundësi që ta përdorni shfletuesin në çfarëdo forme.
Shfletuesi Samsung (i njohur më parë si Shfletuesi i Internetit Samsung) është një nga alternativat më të njohura. Ai vjen i parainstaluar në të gjitha pajisjet Galaxy dhe gjithashtu mund të shkarkohet falas nga kushdo tjetër nga Google Play Store.
Është shumë i fuqishëm, me shumë mundësi personalizimi dhe disa veçori shtesë interesante si mbështetja e zgjerimeve, transmeton Telegrafi.
Sipas raportimeve, shfletuesi Samsung do të ketë së shpejti një përvojë shfletimi me shumë dritare dhe ekran të ndarë. Do të vijë me One UI 9, por ndoshta nuk do të jetë i lidhur me pamjen e Samsung në veçanti pasi shfletuesi Chrome për Android tashmë ka të njëjtën veçori.
Ai ju lejon të hapni disa dritare në të njëjtën kohë dhe të monitoroni dy faqe interneti aktive në vend që të keni nevojë të shkoni para dhe mbrapa nëpër skeda.
Në fakt, mund ta shihni veçorinë me shumë dritare të Samsung në veprim në pamjen e mëposhtme të ekranit, mirësjellje e Android Authority.
Me sa duket, në pajisjet me ekran më të madh si Z Fold 7, mund të keni edhe tre dritare të shfletuesit Samsung njëkohësisht aktive.
Pastaj është funksioni Ask AI. Ky funksion mund të jetë i lidhur më thellë me sistemin operativ bazë dhe të kërkojë një telefon Samsung, pasi Perplexity thuhet se e fuqizon atë dhe duket se sillet më shumë si një pjesë në nivel sistemi sesa si një pjesë brenda shfletuesit.
Bazuar në një video të shkurtër të Ask AI, koncepti është mjaft i thjeshtë: IA lexon atë që po shfletoni dhe e përpunon atë për të ofruar përgjigje dhe sugjerime.
Sidoqoftë, nuk është vetëm një analizë vizuale e fjalëve në ekran. Në vend të kësaj, IA është e integruar dhe tërheq të dhëna direkt nga shfletuesi.
Kjo gjithashtu përfshin historikun e shfletimit dhe potencialisht edhe disa informacione personale.
Jemi të interesuar të mësojmë se si Samsung e trajton këtë pengesë, por videoja tregon një buton për sa kohë duhet të ruhen të dhënat e aktivitetit.
Së fundmi, një buton më misterioz "Enable Cross Device Resume" u zbulua gjithashtu në një version të ardhshëm të Samsung Browser.
Deri më tani, nuk duket se bën asgjë, por duket sikur mund të transferohet menjëherë gjatë një dritareje shfletimi ose edhe gjatë një sesioni të tërë midis pajisjeve?
Programi One UI 9 Beta pritet të lançohet në maj, së pari në gjeneratën Galaxy S26 dhe më pas në linjën S25.
Versioni i ri i pamjes popullore të Samsung duhet të jetë gati në kohë për t'u dërguar me Galaxy Z Fold 8 dhe Z Flip 8 këtë verë. /Telegrafi/
