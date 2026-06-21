Shenjat që tregojnë se po debatoni me dikë që nuk do ta pranojë gabimin
Njerëzit që nuk marrin përgjegjësi shpesh e kthejnë debatin në lojë kontrolli dhe fajësimi
Një marrëdhënie e shëndetshme duhet t’ju bëjë të ndiheni të sigurt, të mbështetur dhe të respektuar. Por kur një person nuk ka vetëdije për sjelljen e vet, debati me të mund të kthehet shpejt në një përvojë të lodhshme, konfuze dhe emocionalisht të rëndë.
Njerëzit që kanë pak vetëdije për veten shpesh e kanë të vështirë ta pranojnë përgjegjësinë, ta dëgjojnë palën tjetër dhe ta shohin situatën nga një këndvështrim më i gjerë. Në vend që të përpiqen ta kuptojnë problemin, ata mund të ndryshojnë temë, të mbrohen me çdo kusht ose ta bëjnë tjetrin të ndihet fajtor.
Në fillim mund të duken të qetë, të arsyeshëm ose madje të bindshëm. Por kur hyni në debat me ta, shpesh del në pah se sa e vështirë është të arrihet një bisedë e sinqertë dhe e barabartë.
Këto janë disa nga sjelljet më të zakonshme që mund të shfaqin njerëzit me shumë pak vetëdije për veten gjatë një konflikti, transmeton Telegrafi.
1. Luajnë rolin e viktimës, edhe kur nuk janë në pozitë të tillë
Një nga shenjat më të lodhshme është kur personi e paraqet vazhdimisht veten si viktimë, edhe kur situata nuk e mbështet këtë. Në vend që të dëgjojë përvojën tuaj, ai përpiqet ta kthejë bisedën kah vetja.
Për shembull, mund të minimizojë dhimbjen, mundimin ose përvojën tuaj duke thënë se edhe ai “e di shumë mirë si është”, edhe kur realiteti është krejt tjetër. Në këtë mënyrë, ai jo vetëm që nuk ju dëgjon, por edhe e merr hapësirën emocionale të bisedës për vete.
Në vend që të pranojë: “E kuptoj që kjo të ka lënduar”, ai mund të thotë: “Po edhe unë kam vuajtur”, duke e zhvendosur vëmendjen nga problemi kryesor.
2. Ndryshojnë humorin shumë shpejt
Gjatë një debati, një person pa vetëdije të mirë për sjelljen e vet mund të kalojë shpejt nga qetësia në sulm personal. Në një moment mund të duket i arsyeshëm, ndërsa në tjetrin bëhet i ashpër, fyes ose akuzues.
Mund të kërkojë falje, pastaj menjëherë të kthehet te sulmi. Mund t’ju flasë butë për pak sekonda, e më pas ta përdorë të njëjtën bisedë për t’ju fajësuar.
Kjo ndodh sepse personi nuk po përpiqet domosdoshmërisht ta zgjidhë problemin, por ta kontrollojë mënyrën se si po rrëfehet ngjarja. Ai dëshiron të dalë mirë në fund të debatit, edhe nëse kjo do të thotë të shtrembërojë faktet ose të ndryshojë qëndrim nga një moment në tjetrin.
3. Flasin me përçmim dhe ju bëjnë të ndiheni më poshtë
Një tjetër sjellje e zakonshme është toni përçmues. Këta njerëz shpesh përpiqen të ruajnë një pamje të qetë dhe të kontrolluar, por e përdorin atë qetësi për t’ju folur nga lart.
Ata mund të përdorin fjali si: “Ti nuk e kupton”, “Po e dramatizon”, “Je shumë i/e ndjeshëm/e” ose “Nuk ia vlen të flas me ty kur je kështu”.
Këto fjali nuk e zgjidhin konfliktin. Përkundrazi, e bëjnë palën tjetër të ndihet e pavlerësuar dhe e poshtëruar. Në vend që debati të jetë një përpjekje për mirëkuptim, kthehet në garë për epërsi.
Kur dikush ju flet me përçmim, qëllimi shpesh nuk është të kuptojë çfarë ndodhi, por ta vendosë veten në pozitë “më të arsyeshme” dhe juve në pozitë “më problematike”.
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4. Nuk e pranojnë kurrë gabimin
Njerëzit pa vetëdije për sjelljen e tyre e kanë shumë të vështirë të thonë: “Kam gabuar” ose “Më vjen keq që të lëndova”. Edhe kur faktet janë të qarta, ata mund ta zhvendosin fajin te dikush tjetër.
Nëse bëjnë një gabim, mund të thonë se janë provokuar. Nëse ju lëndojnë, mund të thonë se ju e keni keqkuptuar. Nëse sillen padrejtësisht, mund të pretendojnë se kishin arsye të fortë.
Kështu, përgjegjësia nuk qëndron kurrë te ta. Gjithmonë është dikush tjetër fajtor: ju, rrethanat, stresi, e kaluara ose “mënyra si e thatë”.
Në një marrëdhënie të shëndetshme, pranimi i gabimit është pjesë e rritjes. Por te njerëzit që e kanë të pamundur të shohin veten me ndershmëri, çdo gabim përjetohet si kërcënim ndaj egos.
5. Projektojnë te ju problemet e tyre
Në debatet më të ashpra, këta njerëz shpesh ju akuzojnë pikërisht për sjelljet që vetë i bëjnë. Nëse ata janë të ashpër, mund t’ju thonë juve se jeni agresivë. Nëse po manipulojnë, mund t’ju akuzojnë ju për manipulim. Nëse nuk po dëgjojnë, mund të pretendojnë se ju nuk po i kuptoni.
Kjo quhet projektim: kur dikush ia atribuon tjetrit ndjenjat, frikën ose sjelljet që nuk dëshiron t’i pranojë te vetja.
Debati me një person që projekton vazhdimisht mund të jetë shumë i lodhshëm, sepse ju detyroheni të mbroheni nga akuza që nuk janë tuajat. Në vend që të flitet për problemin real, biseda kthehet në një betejë për të provuar se nuk jeni “i çmendur”, “i padrejtë” apo “fajtori”.
Çfarë duhet të mbani mend
Jo çdo person që sillet keq në debat është domosdoshmërisht manipulues apo i pandryshueshëm. Të gjithë mund të kemi momente kur mbrohemi tepër, flasim keq ose nuk e pranojmë menjëherë gabimin.
Por nëse këto sjellje përsëriten vazhdimisht, nëse çdo debat ju lë të lodhur, të hutuar dhe me ndjenjën se po mbani fajin për gjithçka, atëherë është e rëndësishme të vendosni kufij.
Në një debat të shëndetshëm, të dyja palët duhet të kenë hapësirë të flasin, të dëgjohen dhe të pranojnë pjesën e tyre të përgjegjësisë. Kur një person nuk e bën kurrë këtë, problemi nuk është vetëm debati – është mënyra si ai e sheh veten, ju dhe marrëdhënien.
Në fund, mbani mend: nuk keni pse ta fitoni çdo debat. Ndonjëherë, gjëja më e shëndetshme është të mos hyni në lojën e dikujt që nuk dëshiron mirëkuptim, por vetëm kontroll mbi versionin e tij të së vërtetës. /Telegrafi/