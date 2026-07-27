A guxon vetura e kaltër të kthehet majtas? Shumica gabojnë pikërisht te ky detaj
Drita e gjelbër dhe veturat që presin mund t’ju çojnë te përgjigjja e gabuar – zgjidhja fshihet diku tjetër
Situatat në trafikun urban shpesh duken të thjeshta derisa t’i shikojmë me më shumë vëmendje. Semafori tregon dritën e gjelbër, automjetet presin, ka kolonë dhe shoferi përpiqet vetëm të kalojë e të vazhdojë rrugën.
Pikërisht në këto momente ndodhin gabimet, sepse shumë njerëz mbështeten te përshtypja e parë dhe jo te rregullat e trafikut.
Kjo enigmë është shembull i mirë se si një detaj që mund të kalojë pa u vënë re e ndryshon të gjithë situatën. Në shikim të parë duket si një pyetje klasike për përparësinë e kalimit, ndaj shumëkush mund të mendojë se gjithçka varet nga rregulli i krahut të djathtë.
Por thelbi i situatës është tjetër, transmeton Telegrafi.
Çfarë po ndodh në kryqëzim?
Në kryqëzimin e paraqitur, semafori tregon dritën e gjelbër, por në pjesën e poshtme të rrugës është krijuar kolonë.
Për këtë arsye, automjetet që vijnë nga ana e sipërme e kryqëzimit nuk futen brenda tij, sepse rruga përtej kryqëzimit është e bllokuar dhe nuk do të mund ta vazhdonin lëvizjen.
Në pjesën e poshtme ndodhet vetura e kaltër. Edhe shoferit të saj semafori i tregon dritën e gjelbër dhe ai dëshiron të kthehet majtas.
Automjetet që vijnë nga ana e sipërme e kryqëzimit ndodhen në të djathtë të veturës së kaltër. Pikërisht ky detaj i huton më së shumti shoferët.
Pyetja
A guxon vetura e kaltër të kthehet majtas para se t’u japë përparësi automjeteve që i vijnë nga e djathta?
- Po, guxon
- Jo, nuk guxon
- Guxon, sepse automjetet nga e djathta aktualisht nuk po lëvizin
- Në asnjë mënyrë nuk guxon pa kaluar të gjitha automjetet nga e djathta
Përgjigjja e saktë
Në situatën e paraqitur, vetura e kaltër nuk guxon të kthehet majtas. Përgjigjja e saktë është numri 2.
Ku qëndron “kurthi”?
Shumë njerëz mendojnë menjëherë për rregullin e përparësisë së automjeteve që vijnë nga e djathta. Të tjerë përqendrohen te drita e gjelbër ose te fakti që automjetet e tjera nuk po lëvizin.
Por asnjëra prej këtyre nuk është arsyeja kryesore.
Vetura e kaltër nuk guxon të kthehet majtas sepse nuk ndodhet në korsinë e përcaktuar për kthim majtas.
Pra, edhe sikur të mos kishte asnjë automjet tjetër dhe semafori të ishte i gjelbër, shoferi nuk mund ta kryejë këtë manovër nga një korsi që nuk është e destinuar për kthim majtas.
Si duhet të veprojë shoferi?
Për ta kryer kthimin në mënyrë të rregullt, shoferi duhet së pari të kalojë në korsinë e majtë, të paraparë për kthim majtas.
Më pas duhet t’u japë përparësi automjeteve të tjera, nëse ato lëvizin dhe kanë të drejtë kalimi, dhe vetëm atëherë ta kryejë kthimin në mënyrë të sigurt.
Kjo tregon se rregullat e trafikut nuk kufizohen vetëm te drita e semaforit apo përparësia e kalimit. Po aq i rëndësishëm është edhe përdorimi i saktë i korsive.
Pse automjetet e tjera nuk hyjnë në kryqëzim?
Një detaj tjetër i rëndësishëm është sjellja e shoferëve që vijnë nga ana e sipërme e kryqëzimit. Edhe pse kanë dritën e gjelbër, ata nuk hyjnë brenda kryqëzimit, sepse rruga përtej tij është e bllokuar.
Ky është veprim i drejtë. Po të futeshin në kryqëzim pa pasur mundësi ta vazhdonin lëvizjen, do të mbeteshin në mes të tij, duke bllokuar trafikun dhe duke krijuar një situatë edhe më të rrezikshme.
Përfundimi
Kjo enigmë na kujton se në trafik shpesh janë detajet ato që vendosin.
Në këtë situatë, vetura e kaltër nuk guxon të kthehet majtas, jo për shkak të automjeteve nga e djathta, por sepse nuk ndodhet në korsinë e duhur për kthim majtas.
Pozicionimi i saktë në korsi është po aq i rëndësishëm sa respektimi i semaforit dhe i përparësisë së kalimit. /Telegrafi/