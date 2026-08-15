Këta sy u duken njerëzve më tërheqës: Studiuesit zbulojnë detajin që bën diferencën
Nuk është ngjyra e syve ajo që tërheq më shumë vëmendjen – një detaj që mezi e vërejmë mund të ndikojë në mënyrën se si e perceptojmë një fytyrë
Ndonjëherë mjafton vetëm një shikim që dikush të na mbetet në mendje, edhe pse nuk mund ta shpjegojmë saktësisht pse. Forma dhe ngjyra e syve, qerpikët dhe vetullat sigurisht që luajnë rol, por një studim i ri ka shqyrtuar edhe një tjetër detaj: sa e bardhë e syrit është e dukshme rreth bebëzës.
Rezultatet tregojnë se njerëzve u duken më tërheqëse fytyrat ku shihet një pjesë më e madhe e të bardhës së syrit. Sytë e tillë mund të duken më të mëdhenj, më të hapur dhe më shprehës.
Më shumë bardhësi e syrit, më shumë tërheqje
Studimi u krye nga studiues të Universitetit të Quebec-ut dhe u publikua në revistën PLOS One. Studiuesit përpunuan fotografitë e 50 fytyrave të burrave dhe grave, duke ndryshuar në mënyrë shumë të lehtë sasinë e të bardhës së dukshme të syrit, pa i bërë sytë të dukeshin artificialë.
Më pas, 162 pjesëmarrës vlerësuan fotografitë sipas tërheqjes.
Në versionet me më pak të bardhë të dukshme, ajo përbënte rreth 31.5 për qind të sipërfaqes së syrit, ndërsa në versionet me më shumë të bardhë arrinte rreth 43.8 për qind.
Rezultatet treguan se fytyrat me më shumë të bardhë të dukshme merrnin mesatarisht vlerësime më të larta për tërheqjen. Pjesëmarrësit i perceptonin gjithashtu si më sociale dhe më të besueshme, transmeton Telegrafi.
Pse mund të jenë më tërheqës?
Studiuesit sugjerojnë disa shpjegime. Një prej tyre është se më shumë e bardhë e dukshme mund t’i bëjë sytë të duken më të mëdhenj dhe më të hapur, duke i dhënë fytyrës një pamje më të re dhe më të freskët.
Gjithashtu, kur një pjesë më e madhe e të bardhës së syrit është e dukshme, mund të jetë më e lehtë të kuptohet drejtimi i shikimit të një personi. Kjo është e rëndësishme në komunikim, pasi shikimi na ndihmon të kuptojmë se ku është përqendruar vëmendja e tjetrit dhe si mund të ndihet.
“Njerëzit janë jashtëzakonisht të ndjeshëm ndaj syve të të tjerëve”, theksuan autorët e studimit.
Detaji që lidhet edhe me rininë
Dukshmëria e të bardhës së syrit ndryshon gjatë jetës. Sipas studimit, ajo është më e theksuar mes moshës 20 dhe 25 vjeç, pas së cilës mund të ulet gradualisht.
Ndryshimet natyrore që ndodhin me moshën në lëkurë dhe muskujt përreth syve mund të ndikojnë në këtë dukuri. Për këtë arsye, studiuesit mendojnë se më shumë e bardhë e dukshme mund të jetë një prej detajeve që në mënyrë të pavetëdijshme e lidhim me rininë dhe pamjen e shëndetshme.
Sigurisht, kjo nuk do të thotë se sytë me më pak të bardhë të dukshme janë më pak të bukur. Tërheqja varet nga shumë faktorë dhe ndryshon nga një person te tjetri.
Megjithatë, studimi tregon se edhe detajet që mezi i vërejmë mund të ndikojnë në përshtypjen e parë dhe në mënyrën se si e perceptojmë shikimin e dikujt. /Telegrafi/