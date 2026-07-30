Mos e rindizni menjëherë ruterin: Ndryshoni këtë opsion dhe Wi-Fi mund të bëhet shumë më i qëndrueshëm
Shumë përdorues kërkojnë fajin te operatori ose pajisja, por shkaku mund të fshihet në një parametër të vogël që rrallë kontrollohet
Rregullimi i parametrave të ruterit Wi-Fi dhe zvogëlimi i gjerësisë së kanalit në 20 MHz mund të sigurojnë lidhje më të qëndrueshme në shtëpi dhe të parandalojnë ndërprerjet e bezdisshme gjatë videothirrjeve, pa qenë nevoja të blini pajisje të re.
Me siguri ju ka ndodhur që, në mes të një bisede të rëndësishme në internet, episodit të serialit të preferuar apo orës mësimore online të fëmijës, pamja të ngrijë papritur dhe lidhja të ndërpritet.
Shumica në atë moment mendojnë se operatori ka dështuar ose se ruteri është vjetruar. Më pas fillojnë ta rindizin pajisjen disa herë, shpesh pa rezultat. Megjithatë, shkaku mund të jetë shumë më i thjeshtë dhe të fshihet në një cilësim që shumë përdorues nuk e kanë kontrolluar kurrë.
Në përpjekje për të siguruar shpejtësinë më të madhe, përdoruesit zakonisht zgjedhin vlerat më të larta të ofruara, pa e ditur se kështu mund të krijojnë më shumë ndërhyrje në rrjetin e tyre.
Kur në një ndërtesë shumë ruterë transmetojnë sinjal në të njëjtën frekuencë dhe me kanale të gjera, krijohet një lloj “trafiku” në ajër, ku rrjetet pa tela pengojnë njëri-tjetrin.
Ndryshimi i vetëm një parametri mund ta bëjë lidhjen më të qëndrueshme dhe t’i ndihmojë pajisjet të funksionojnë pa ndërprerje të shpeshta.
Pse një kanal më i gjerë mund ta ngadalësojë internetin
Shumica e rrjeteve shtëpiake funksionojnë edhe në frekuencën 2.4 GHz. Sinjali pa tela mund të krahasohet me korsitë e një autostrade.
Kur zgjidhet një kanal me gjerësi 40 MHz, përdoren praktikisht dy kanale njëkohësisht, me synimin që të sigurohet transmetim më i shpejtë i të dhënave. Por që kjo të funksionojë mirë, hapësira përreth duhet të jetë relativisht e lirë nga rrjetet e tjera, gjë që në ndërtesa banimi dhe zona të dendura është vështirë të arrihet.
Në brezin 2.4 GHz ekzistojnë vetëm disa kanale që nuk mbivendosen me njëri-tjetrin. Në të njëjtën hapësirë funksionojnë ruterët e fqinjëve, televizorët inteligjentë, pajisjet Bluetooth dhe pajisje të tjera elektronike.
Përdorimi i një kanali më të gjerë në një ambient të mbingarkuar mund të krijojë ndërhyrje dhe paqëndrueshmëri. Duke e zvogëluar gjerësinë e kanalit në 20 MHz, mund të fitoni një lidhje më të qëndrueshme, edhe pse shpejtësia maksimale teorike mund të jetë më e ulët, transmeton Telegrafi.
Si ta ndryshoni vetë cilësimin e ruterit
Ndryshimi zakonisht zgjat vetëm disa minuta dhe, në shumicën e rasteve, nuk kërkon ndihmën e teknikut.
Hapni faqen e administrimit
Në telefon ose kompjuter hapni shfletuesin dhe shkruani adresën e ruterit. Ajo zakonisht gjendet në etiketën poshtë ose prapa pajisjes.
Hyni në sistem
Shkruani emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin e administrimit, të cilat mund të jenë të shënuara në ruter. Më pas kërkoni seksionin e cilësimeve të rrjetit pa tela, zakonisht të quajtur “Wireless” ose “Wi-Fi Settings”.
Zgjidhni frekuencën 2.4 GHz
Nëse ruteri ofron edhe rrjet 5 GHz, sigurohuni që po ndryshoni cilësimet e rrjetit 2.4 GHz.
Ndryshoni gjerësinë e kanalit
Gjeni opsionin “Channel Width” ose “Bandwidth” dhe ndryshojeni vlerën nga 40 MHz apo “Auto 20/40 MHz” në 20 MHz. Ruajini ndryshimet.
Prisni që ruteri të rifillojë
Disa ruterë rindizen automatikisht pas ruajtjes së cilësimeve. Në raste të tjera, mund të kërkohet një rinisje e vetme nga paneli i administrimit. Pas pak minutash, rilidhni telefonat, kompjuterët dhe pajisjet e tjera.
Zgjidhje e dobishme për ata që jetojnë në ndërtesa
Pas këtij ndryshimi, shpejtësia maksimale e shkarkimit mund të mos rritet, por përdorimi i përditshëm mund të bëhet më i qëndrueshëm. Videothirrjet mund të kenë më pak ndërprerje, pajisjet inteligjente ta ruajnë më mirë lidhjen dhe faqet të hapen pa ngecje të shpeshta.
Ky cilësim është veçanërisht i dobishëm në ndërtesa ku dhjetëra rrjete Wi-Fi konkurrojnë për të njëjtën hapësirë.
Ndryshe nga brezi 2.4 GHz, rrjeti 5 GHz ka më shumë kanale dhe zakonisht më pak mbingarkesë, prandaj atje kanalet më të gjera mund të japin rezultate më të mira.
Për përdorimin e zakonshëm shtëpiak në rrjetin 2.4 GHz, gjerësia 20 MHz mund të jetë një zgjidhje e thjeshtë që kursen para, shmang ndërprerjet dhe e bën lidhjen më të qëndrueshme. /Telegrafi/