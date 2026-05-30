Shefi i Ferrarit: Ka interes të fortë për Luce
E doni apo e urreni, Ferrari Luce është një produkt i vërtetë që prodhuesi i veturave planifikon ta prodhojë dhe shesë.
Nuk është e qartë se sa konsumatorë po presin në radhë për t'i paguar markës italiane 550,000 euro, por njerëzit tashmë po bëjnë porosi ndërsa CEO mbron veturën kontroverse.
Shefi i kompanisë, Benedetto Vigna, tha se prodhuesi i automjeteve ka marrë "interes të fortë, përfshirë edhe nga klientë të rinj", për Luce.
"Ne kemi marrë tashmë transferta bankare, klientët që ishin atje e duan atë", tha ai. /Telegrafi/