Thashethemet rezultojnë të vërteta, Mitsubishi rikthen ikonën e off-road - Pajero
Thashethemet ishin të vërteta.
Mitsubishi po e rikthen zyrtarisht emrin Pajero, i cili u përdor për herë të fundit në vitin 2021.
Duke debutuar këtë vjeshtë, SUV-i krejt i ri do të jetë një fuoristradë.
Në të njëjtën kohë, prodhuesi japonez i veturave konfirmoi rikthimin e një emri tjetër të njohur: Montero.
Mitsubishi ka plane edhe më të mëdha për një nga emrat e saj më ikonikë. Pajero nuk do të përdoret vetëm për një model, por për një seri të tërë automjetesh.
Detajet rreth Pajeros mbeten të pakta në këtë pikë, por Mitsubishi thotë se do të shërbejë si modeli kryesor i kompanisë. /Telegrafi/