Jeep Renegade mund të rikthehet, modeli misterioz i Stellantis ndez spekulime
Jeep Renegade u largua nga SHBA në vitin 2023 dhe nga Evropa në vitin 2025, me përfundimin e prodhimit në fabrikën e Stellantis në Melfi.
Kjo e lë Jeep-in pa një lojtar të vërtetë në një nga segmentet e tij më të rëndësishme: SUV-të subkompakte.
Një Renegade i ripërtërirë është gati për në Brazil, por është ende e paqartë nëse—ose kur—një brez i ri do të shfaqet në SHBA dhe Evropë.
Megjithatë, mund të kemi parë tashmë një ide të vogël për atë që do të vijë më pas.
Në Ditën e Investitorëve 2026, kur Stellantis paraqiti strategjinë e saj të re, shihej edhe një model misterioz Jeep.
Pa emër, pa specifikime.
Kjo mjaftoi për të ndezur spekulime: a mund të jetë ky Renegade i radhës?
Kjo është pyetja e madhe. Përgjigja ka të ngjarë të rrjedhë nga plani i mëparshëm i Stellantis, "DareForward", i miratuar nën drejtimin e Carlos Tavares dhe më vonë i zëvendësuar nga strategjia e përditësuar " FaSTLAne 2030 ".
Sipas atij plani fillestar, Renegade i ardhshëm pritej rreth vitit 2027. Nëse ky afat kohor është ende i vlefshëm, askush nuk e di. /Telegrafi/