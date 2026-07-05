Shearer i bindur: Ja pse Anglia do ta mposhtë Meksikën në “Azteca”
Legjenda e futbollit anglez, Alan Shearer, beson se Anglia nuk duhet të ketë aspak frikë nga përballja me Meksikën në stadiumin legjendar “Azteca”, pavarësisht kushteve të vështira dhe atmosferës së zjarrtë që pritet të krijojnë tifozët vendas.
Sipas ish-sulmuesit të Anglisë, futbollistët e Thomas Tuchel nuk do të ndikohen nga lartësia mbi nivelin e detit, presioni i tribunave apo historia e stadiumit.
“Kam dëgjuar shumë njerëz të flasin për kushtet e vështira që do ta presin Anglinë në ‘Azteca’, por nuk besoj se lojtarët do të shqetësohen për këtë. Përkundrazi, ata do ta shohin si një sfidë që mezi e presin. Kështu do të mendoja edhe unë si futbollist”, u shpreh Shearer.
Ai theksoi se në momentin kur nis ndeshja, gjithçka që është thënë më parë humbet rëndësinë.
“Nëse Anglia luan futbollin e saj dhe nuk ndikohet nga rasti apo atmosfera, besoj se do ta fitojë ndeshjen”.
Atmosferë unike në stadiumin legjendar
Shearer pranon se Anglinë e pret një test i vështirë, pasi Meksika do të luajë para tifozëve të saj dhe rreth 80 për qind e stadiumit pritet të jetë në mbështetje të vendasve.
Megjithatë, ai beson se pikërisht ndeshje të tilla janë ëndrra e çdo futbollisti.
“Të luash në një stadium kaq ikonik, në një Kupë Bote dhe para miliona shikuesve në televizion, është ajo për të cilën punon gjithë jetën. Është ëndrra e çdo fëmije që luan futboll”.
Shearer shtoi se ka dashur gjithmonë ta vizitojë “Azteca”-n që kur ndoqi Kupën e Botës 1986 dhe se rikthimi i Anglisë në këtë stadium pas humbjes historike ndaj Argjentinës e bën këtë sfidë edhe më të veçantë.
Zhurma dhe fishekzjarrët nuk do ta shqetësojnë Anglinë
Ish-kapiteni anglez komentoi edhe raportimet për zhurmat, fishekzjarrët dhe përpjekjet për të prishur qetësinë e skuadrave mysafire para ndeshjeve në Meksikë.
Ai tha se nuk do të habitej nëse edhe Anglia do të përballej me situata të ngjashme.
“Nuk do të çuditesha nëse më vonë do të mësonim se edhe Anglia është shqetësuar gjatë natës, qoftë nga alarmet apo fishekzjarrët. Këto gjëra ndodhin shpesh edhe para ndeshjeve të Ligës Premier. Janë të bezdisshme, por duhet t’i pranosh dhe të vazhdosh përpara”.
Sipas tij, as atmosfera dhe as rekordi mbresëlënës i Meksikës në “Azteca” nuk duhet t’i trembin anglezët.
“Meksika ka humbur vetëm dy nga 89 ndeshjet zyrtare në këtë stadium që nga viti 1966 dhe ky është një rekord që meriton respekt. Megjithatë, kur sheh kundërshtarët që ka pasur përballë gjatë këtyre viteve, nuk mund të thuash se ka qenë gjithmonë përballë ekipeve elitare. Nuk mendoj aspak se janë të pathyeshëm”.
Tuchel përballet me disa dilema në formacion
Shearer beson se Thomas Tuchel ka ende disa vendime të rëndësishme për të marrë para sfidës me Meksikën.
Sipas tij, mbrojtësi i djathtë do të ketë një detyrë të vështirë përballë Julian Quinones, një nga lojtarët më të rrezikshëm të Meksikës, i cili ka realizuar tre gola në këtë Kupë Bote.
Ai vlerësoi se Djed Spence mund të ofrojë më shumë siguri në mbrojtje, por kjo mund ta kufizojë Anglinë në fazën sulmuese.
Në krahun e majtë, Shearer mendon se Anthony Gordon e meriton një vend në formacion pas paraqitjes së mirë si zëvendësues ndaj Republikës Demokratike të Kongos, ndërsa në të djathtën dilema mbetet mes Noni Madueke dhe Bukayo Saka.
Megjithatë, ai nuk do të ndryshonte treshen e mesfushës.
“Nuk do ta mendoja asnjëherë ta aktivizoja Declan Rice si mbrojtës të djathtë. Ai, së bashku me Elliot Anderson dhe Jude Bellingham, i japin Anglisë ekuilibrin ideal në mesfushë”.
Shearer shtoi se Anglia duhet të hyjë shumë më mirë në lojë sesa bëri ndaj RD Kongos.
“Nëse e nisim ndeshjen ngadalë dhe pësojmë sërish gol të parët, do të jetë shumë më e vështirë të rikthehemi në rezultat”.
Franca mbetet favoritja kryesore
Në fund, Shearer u ndal edhe te ecuria e përgjithshme e Kupës së Botës, duke vlerësuar paraqitjen surprizë të Kepit të Gjelbër, por duke theksuar se Franca vazhdon të jetë skuadra më bindëse e turneut.
“Nga ajo që kam parë deri tani, nuk kam ndryshuar mendim. Franca mbetet ekipi që duhet mposhtur dhe është favoritja ime për ta fituar Kupën e Botës”.
Ai beson gjithashtu se Kylian Mbappe mbetet kandidati kryesor për “Këpucën e Artë”, megjithëse shpreson që Harry Kane ta rivalizojë deri në fund të turneut.
“Mbappe është ende favoriti, sepse Franca ka shumë gjasa të shkojë deri në finale dhe ai pritet të shënojë shumicën e golave të saj. Megjithatë, shpresoj që Harry Kane ta mbajë hapin, duke nisur që me disa gola ndaj Meksikës”. /Telegrafi/