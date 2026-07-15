SHBA kryen valë të re sulmesh ndaj Iranit, publikon pamje nga operacioni 90-minutësh
Shtetet e Bashkuara kanë ndërmarrë një valë të re sulmesh ajrore ndaj Iranit, duke publikuar pamje video nga operacioni ushtarak që zgjati rreth 90 minuta.
Sipas Komandës Qendrore Amerikane (CENTCOM), objektiv i sulmeve ishte Ishulli i Madh Tunb (Greater Tunb), një pikë strategjike në Gjirin Persik.
Sipas ushtrisë amerikane, gjatë operacionit u goditën sistemet e mbrojtjes bregdetare, pozicionet e raketave lundruese dhe vendet e lëshimit të raketave në ishull.
Sulmet u kryen me municione precize, me qëllim neutralizimin e kapaciteteve ushtarake iraniane në zonën pranë Ngushticës së Hormuzit.
CENTCOM publikoi edhe pamje nga sulmet, duke bërë të ditur se operacioni ishte pjesë e përpjekjeve për të mbrojtur lirinë e lundrimit dhe për të penguar sulmet iraniane ndaj anijeve tregtare që kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit.
Këto sulme vijnë në një kohë kur tensionet mes Uashingtonit dhe Teheranit janë përshkallëzuar ndjeshëm.
Irani ka kërcënuar se do të bllokojë eksportet energjetike nga rajoni, ndërsa SHBA ka intensifikuar operacionet ushtarake kundër objektivave iraniane përgjatë bregdetit dhe në ishujt strategjikë të Gjirit Persik. /Telegrafi/