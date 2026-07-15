Irani kërcënon të bllokojë më shumë rrugë tregtare ndërsa SHBA-të nisin sulme të reja
Irani ka kërcënuar të bllokojë më shumë rrugë tregtare në rajon, ndërsa SHBA-të nisën një valë të re sulmesh ndaj objektivave ushtarake.
Garda Revolucionare e Iranit tha se Ngushtica e Hormuzit do të mbetet e mbyllur derisa SHBA-të të ndalojnë "aktet e tyre të agresionit" dhe tha se kanalet e tjera rajonale të eksportit të naftës dhe gazit mund të mbyllen gjithashtu, transmeton Telegrafi.
Paralajmërimi erdhi ndërsa Komanda Qendrore e ushtrisë amerikane (Centcom) tha se kishte kryer sulme me dronë ndaj Iranit të mërkurën në mëngjes, përveç një operacioni shtatë-orësh gjatë natës.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump u zotua të godasë urat dhe termocentralet e Iranit javën e ardhshme nëse vendi nuk kthehet në bisedime.
"Do t'i ruaj objektivat e energjisë për në fund, por në fund të fundit do të godasim objektivat e energjisë", tha Trump në një intervistë në Special Report me Bret Baier që u transmetua të martën në mbrëmje.
Përshkallëzimi i retorikës vjen pasi Trump tha se një taksë prej 20% që ai kishte kërcënuar të vendoste në Ngushticën e Hormuzit, do të zëvendësohej nga marrëveshje "masive" tregtare dhe investimesh me shtetet e Gjirit.
Një bllokadë e rinovuar amerikane ndaj porteve iraniane u vendos të martën në mbrëmje, e cila ndalon anijet të kalojnë tranzitin për në dhe nga portet dhe zonat bregdetare iraniane.
Në përgjigje, Korpusi i Gardës Revolucionare të Iranit (IRGC) paralajmëroi SHBA-në se duhet të "presë mbylljen e rrugëve të tjera të eksportit të naftës dhe gazit që i shërbejnë interesave të Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të saj". Nuk dha detaje se cilat rrugë mund të preken.
Ndërkohë, transmetuesi shtetëror i Iranit raportoi se ushtria e vendit kishte kryer sulme të ndara ndaj objektivave amerikane në Jordani, Kuvajt dhe Bahrein.
Aleatët e SHBA-së thanë gjithashtu se kishin kapur dronë dhe raketa të lëshuara nga Irani. /Telegrafi/