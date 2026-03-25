SHBA godet gabimisht një fermë qumështi në Ekuador - synonte objektet e kartelit të drogës
SHBA goditi një fermë qumështi në Ekuador pasi e ngatërroi atë me një bazë të një karteli të drogës.
Sipas banorëve vendas, para sulmit, ushtarët ekuadorianë kishin marrë në pyetje dhe kishin rrahur disa punëtorë të fermës, duke u përpjekur të gjenin lidhje me aktivitetet kriminale, por nuk gjetën asnjë provë që të lidhte pronarët ose punonjësit me ndonjë kartel.
Pavarësisht mungesës së provave, ndërtesat e fermës u dogjën plotësisht, raporton New York Times.
Më vonë, u krye edhe një sulm me raketë, i mbështetur nga inteligjenca e SHBA-së, duke shkatërruar çdo strukturë që mbeti dhe duke shkaktuar dëme të konsiderueshme.
Kreu i Pentagonit, Pete Hegseth, publikoi madje edhe pamje të sulmit, duke e prezantuar atë si një veprim kundër “narko-terroristëve”, një term që shpesh përdoret për të justifikuar goditje ushtarake jashtë vendit ndaj grupeve të trafikut të drogës.
Ngjarja ka ngjallur kritika të shumta, pasi qytetarët e pafajshëm u preken drejtpërdrejt dhe ekzistojnë shqetësime për gabime të tilla inteligjence që mund të kenë pasoja serioze për popullsinë civile. /Telegrafi/