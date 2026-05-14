Protesta masive në Kubë pas mungesës së karburantit dhe krizës energjetike
Qindra qytetarë kanë dalë në rrugët e Havanës në një nga protestat më të mëdha antiqeveritare të regjistruara në kryeqytetin kuban gjatë dekadave të fundit.
Sipas raportimeve, protestat shpërthyen pas njoftimit të autoriteteve se vendi kishte shteruar plotësisht rezervat e naftës dizel dhe të karburantit të rëndë, çka ka thelluar edhe më tej krizën energjetike dhe ka shkaktuar ndërprerje të gjera të energjisë elektrike në të gjithë vendin.
Protestuesit janë mbledhur në disa zona të Havanës, duke goditur tenxhere dhe tiganë në shenjë pakënaqësie dhe duke thirrur slogane kundër qeverisë, përfshirë kërkesa për rikthimin e furnizimit me energji dhe për përmirësimin e kushteve të jetesës.
Në këtë situatë, mediat ndërkombëtare raportojnë gjithashtu se Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë ose kanë propozuar një paketë ndihme humanitare prej rreth 100 milionë dollarësh, megjithëse këto raportime nuk janë konfirmuar zyrtarisht nga të gjitha palët.
Kriza aktuale vjen në një moment të vështirë për Kubën, e cila po përballet me mungesa të gjera furnizimesh, inflacion të lartë dhe ndërprerje të shpeshta të energjisë elektrike. /Telegrafi/