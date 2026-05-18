Sharon Stone mahnit në Cannes me një fustan spektakolar: Diva hollywoodiane la në hije të gjitha yjet tjera
Aktorja hollywoodiane u shfaq në premierën e filmit “Fjord” me një fustan spektakolar të brendit korean Miss Sohee, duke tërhequr vëmendjen e të gjithëve
Edhe pse para pak ditësh e goditi një tragjedi e rëndë familjare, një nga ikonat më të mëdha të filmit nuk është thyer shpirtërisht. Fundja, Sharon Stone ka mësuar prej kohësh si të përballet me goditjet më të rënda të jetës.
Aktorja arriti në Cannes dhe, pa dyshim, kjo ishte një nga paraqitjet më të komentuara të ditës në festivalin prestigjioz në Bregun e Kaltër.
Demi Moore dhe yjet e tjera të edicionit të 79-të të Festivalit të Cannes rrezikojnë të mbeten në hijen e saj. Me praninë, karizmën dhe një krijim sensacional, Sharon Stone u shfaq në Croisette para premierës së filmit “Fjord” dhe, siç di vetëm ajo, tërhoqi vëmendjen, shikimet dhe objektivët e fotografëve.
Për paraqitjen e parë në festivalin e sivjetmë, aktorja e famshme zgjodhi një kombinim të veçantë nga brendi korean Miss Sohee, me seli në London, pjesë e koleksionit aktual i modës së lartë, transmeton Telegrafi.
“Fustani i gjatë me supe të zbuluara, një lojë elegante bardhezi me nuanca lejla dhe motive floreale, la pa frymë të pranishmit, ndërsa theksoi me finesë siluetën ende mbresëlënëse të divës hollywoodiane. Vëmendje të veçantë mori edhe pelerina e zezë, e punuar me detaje të qëndisura dhe shkëlqim vezullues.
Pamjen e plotësoi me një çantë në të njëjtin stil, frizurë bob të lëmuar, si dhe dorashka të zeza, mbi të cilat shkëlqenin unazat.
Buzëqeshja nuk mungoi. Sharon Stone në tapetin e kuq të Cannes duket gjithmonë sikur është në shtëpinë e saj.
Edhe pse këto ditë po kalon një periudhë të dhimbshme pas humbjes së vëllait të madh, legjenda e Hollywoodit dhe një nga yjet më të mëdha të tij vazhdon të shkëlqejë kudo që shfaqet. Cannes pa të, me sa duket, nuk do ta kishte të njëjtin kuptim.
