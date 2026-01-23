Shaqiri: Sistemi "Safe City" është diskriminues, do ta kontestojmë në Gjykatën Kushtetuese
Deputeti i Aleancës për Shqiptarët, Rijad Shaqiri ka komentuar zbatimin e sistemit "Safe City", me ç'rast shoferët që bëjnë shkelje në komunikacion do të evidentohen përmes kamerave të sigurisë dhe do të gjobiten.
Shaqiri deklaroi se këtë vendim do ta kontestojnë në Gjykatën Kushtetuese, sepse i njejti diskriminon qytetarët e Shkupit, Tetovës dhe Kumanovës.
"Ky ligj do të zbatohet vetëm për qytetarët në tre komunat si Shkupi, Tetova dhe Kumanova. Po ju bëhet e padrejtë qytetarëve që janë në këto qytete. Do ta kontestojmë këtë ligj deri në Gjykatën Kushtetuese", deklaroi Shaqiri.
Kujtojmë se ligji për vendosjen në funksion të sistemit Safe City u votua sot me 81 vota pro. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals