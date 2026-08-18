Shakira siguron mbi 1 milion euro për rindërtimin e shkollave në Kolumbi
Këngëtarja kolumbiane, Shakira, ka siguruar një donacion fillestar prej më shumë se një milion eurosh për rindërtimin e shkollave të dëmtuara nga tërmeti i fuqishëm që goditi Kolumbinë.
Shakira vizitoi Quibdo, kryeqytetin e rajonit Choco, një nga zonat më të prekura nga tërmeti me magnitudë 7.4.
Në këtë rajon janë dëmtuar pothuajse 200 shkolla, duke vështirësuar kthimin e nxënësve në mësim.
Shkollat në Kolumbi
Gjatë vizitës, këngëtarja pa nga afër klasat e dëmtuara dhe u takua me nxënës, mësues dhe drejtues lokalë për të diskutuar nevojat e komunitetit.
Ajo theksoi se rindërtimi i shkollave duhet të mbetet prioritet edhe pasi të kalojë faza fillestare e krizës.
Donacioni është siguruar përmes një bashkëpunimi mes Shakirës, Live Nation, FIFA-s dhe CAF-it, derisa fondet do të menaxhohen përmes fondacionit të saj Fundacion Pies Descalzos.
Paratë do të përdoren për rindërtimin e shkollave dhe rikthimin e fëmijëve në klasa.
Shakira
Shakira prej vitesh është e angazhuar në çështjet e arsimit në vendlindjen e saj.
Fondacioni i saj, i krijuar në vitin 1997, ka ndihmuar mijëra fëmijë në Kolumbi dhe ka në fokus përmirësimin e qasjes në arsim. /Telegrafi/