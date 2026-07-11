Shakira për performancën e saj në pushimin e finales së Kupës së Botës: Duhet të mendoj me kujdes për gjithçka
Shakira ka zbuluar se fansat i pret një spektakël muzikor ndryshe nga çdo tjetër që kanë parë ndonjëherë në finalen e Kupës së Botës. Këngëtarja kolumbiane ka njoftuar një performancë të madhe më 19 korrik, ku do t'i bashkohen Madonna, BTS, Justin Bieber dhe Coldplay. Do të jetë spektakli i parë muzikor në pushimin e pjesës së parë të finales së Kupës së Botës.
Duke u shfaqur në "The Capital Evening Show with Jimmy Hill" të mërkurën, këngëtarja 49-vjeçare foli për performancën e saj të ardhshme. "Kam performuar në ceremoninë e hapjes dhe tani do të performoj në finale. Duhet të mendoj për gjithçka dhe të bëj diçka pak më ndryshe nga ajo që bëra në ceremoninë e hapjes", tha Shakira.
Deklarata e saj erdhi një ditë pasi FIFA dhe Global Citizen njoftuan se Justin Bieber, 32 vjeç, do t'u bashkohet interpretuesve të njoftuar më parë - Shakira, Madonna, 67 vjeç, dhe BTS. Performanca njëmbëdhjetë minutëshe do të zhvillohet në stadiumin MetLife në New Jersey, dhe vokalisti i Coldplay, Chris Martin, është përgjegjës për konceptimin krijues të saj.
Paraqitja e parë e tillë në një finale të Kupës së Botës
Shakira theksoi se sa i veçantë është ky aktivitet, duke vënë në dukje se do të jetë hera e parë që ajo do të performojë në pushimin e një finaleje të Kupës së Botës FIFA. "Do të jetë një performancë e përbashkët në pushimin e parë. Do të jetë një spektakël historik - pesë interpretues të jashtëzakonshëm. Në rregull, katër interpretues të jashtëzakonshëm dhe unë", tha ajo me shaka.
Ajo shtoi se shpreson që Chris Martin të mos qëndrojë vetëm pas kuintave. "Shpresoj shumë që edhe Chris Martin të këndojë", tha ajo.
Kur u pyet se çfarë mund të presin fansat kur të gjithë yjet e mëdhenj të shfaqen në të njëjtën skenë, Shakira pranoi se performanca është ende duke u përgatitur. "Do të mblidhemi të gjithë së bashku dhe do të vendosim së bashku se si do të duket, por unë jam shumë kurioze. Jam po aq kurioze sa edhe ti", tha ajo.