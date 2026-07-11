Shakira kthehet në Egjipt pas 20 vjetëesh për të mbajtur një koncert
Shakira do të performojë në Piramidat e Mëdha të Gizës më 28 nëntor, duke u rikthyer në një nga vendet më të famshme të koncerteve në botë pas pothuajse dy dekadash.
Këngëtarja kolumbiane performoi më parë në të njëjtin vend në vitin 2007 gjatë turneut Oral Fixation, dhe koncerti i ri do të jetë pjesë e turneut të saj botëror Las Mujeres Ya No Lloran.
Performanca fillimisht ishte planifikuar për 7 prill, por u shty për në nëntor për shkak të asaj që organizatorët e quajtën "situatë në rajon" pas luftës SHBA-Izrael kundër Iranit.
Në një deklaratë për kthimin e saj në Egjipt, Shakira tha: "Jam shumë e lumtur që do të performoj në Egjipt, në piramidat e Gizës. Ju dua të gjithëve."
Koncerti organizohet nga Venture Lifestyle, e cila më parë ka mbajtur evente të ngjashme me Jennifer Lopez, John Legend dhe Katy Perry në të njëjtin vend.
Këngëtarja performoi në ceremoninë e hapjes së Kupës së Botës 2026 në Mexico City muajin e kaluar, ku performoi himnin zyrtar "Dai Dai" së bashku me Burna Boy dhe J Balvin. Të ardhurat nga kënga do të shkojnë në Fondin Global të Arsimit Qytetar të FIFA-s, nga i cili 500,000 dollarë do të drejtohen për të mbështetur arsimimin e fëmijëve të prekur nga tërmetet e fundit shkatërruese në Venezuelë.