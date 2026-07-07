ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Belgjika kishte vulosur tashmë një fitore 4-1 ndaj Shteteve të Bashkuara në fazën e 1/8-tës së Kupës së Botës, kur një komentator kroat prodhoi një replikë që shpejt mori jetë në internet.

Ndërsa transmetimi mbaronte, komentatori i HRT-së, Stjepan Balog, bëri shaka e cila tashmë ka pushtuar rrjetet spociale.

“Belgjika fitoi, por le të presim... ndoshta nesër në mëngjes kur të zgjohemi, do të na vijë një telefonatë nga Shtëpia e Bardhë", tha fillimisht Balog.

"Ose ndoshta është edhe më mirë që FIFA thjesht të vendosë që SHBA-ja është kampione bote dhe të tjerët të vazhdojnë të luajnë një lloj Kupe Sfide", përfundoi ai.

Stjepan Balog

Ishte një referencë ironike ndaj vendimit të FIFA-s për të pezulluar pezullimin automatik me një ndeshje të Folarin Balogun, duke i lejuar sulmuesit të SHBA-së të luante pavarësisht kundërshtimeve të Belgjikës para fillimit të ndeshjes.

Klipi u përhap me shpejtësi në mediat sociale, me mbështetësit që e shijuan fjalimin e qetë të komentatorit po aq sa edhe vetë shakanë.

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Shumë e panë atë si përmbledhjen perfekte të polemikave që eklipsuan përgatitjet për ndeshjen.

Shumë kohë pasi golat harrohen, shpesh janë momente të tilla që tifozët e futbollit vazhdojnë të ndajnë. /Telegrafi/

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