Shakaja e komentatorit kroat pas fitores së Belgjikës ndaj SHBA-së bëhet virale
Belgjika kishte vulosur tashmë një fitore 4-1 ndaj Shteteve të Bashkuara në fazën e 1/8-tës së Kupës së Botës, kur një komentator kroat prodhoi një replikë që shpejt mori jetë në internet.
Ndërsa transmetimi mbaronte, komentatori i HRT-së, Stjepan Balog, bëri shaka e cila tashmë ka pushtuar rrjetet spociale.
“Belgjika fitoi, por le të presim... ndoshta nesër në mëngjes kur të zgjohemi, do të na vijë një telefonatë nga Shtëpia e Bardhë", tha fillimisht Balog.
"Ose ndoshta është edhe më mirë që FIFA thjesht të vendosë që SHBA-ja është kampione bote dhe të tjerët të vazhdojnë të luajnë një lloj Kupe Sfide", përfundoi ai.
Stjepan Balog
Ishte një referencë ironike ndaj vendimit të FIFA-s për të pezulluar pezullimin automatik me një ndeshje të Folarin Balogun, duke i lejuar sulmuesit të SHBA-së të luante pavarësisht kundërshtimeve të Belgjikës para fillimit të ndeshjes.
Klipi u përhap me shpejtësi në mediat sociale, me mbështetësit që e shijuan fjalimin e qetë të komentatorit po aq sa edhe vetë shakanë.
Shumë e panë atë si përmbledhjen perfekte të polemikave që eklipsuan përgatitjet për ndeshjen.
Shumë kohë pasi golat harrohen, shpesh janë momente të tilla që tifozët e futbollit vazhdojnë të ndajnë. /Telegrafi/