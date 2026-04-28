Semafor në Kroaci bëhet viral në rrjete sociale
Një semafor nga rajoni i Dalmacisë së Kroacisë është bërë viral në rrjetet sociale pasi u shpërnda nga një faqe e madhe në Facebook, duke tërhequr vëmendjen e përdoruesve për pamjen e tij të pazakontë dhe gjendjen e amortizuar.
Fotografia e semaforit është përhapur me shpejtësi, duke nxitur komente të shumta dhe reagime nga përdorues të ndryshëm.
Shumë prej tyre kanë vënë në dukje gjendjen e infrastrukturës rrugore, duke e parë imazhin si një pasqyrim të mungesës së mirëmbajtjes në disa pjesë të rrugëve.
Postimi që e shoqëronte imazhin kishte edhe një ton ironik dhe motivues, duke thënë se “le t’ju shërbejë kjo pamje e trishtueshme nga rrugët tona si motivim: nëse ai në këtë gjendje ende mund të punojë, mundeni edhe ju ta përballoni deri në fund të turnit tuaj”.
Rasti ka hapur diskutime në rrjet për gjendjen e infrastrukturës publike dhe mënyrën se si pamje të tilla shpesh shndërrohen në përmbajtje virale në internet, duke kombinuar humorin me kritikat sociale. /Telegrafi/