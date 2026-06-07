Panda imiton çdo lëvizje të kujdestarit dhe ecën si njeri - bëhet virale
Një video virale tregon një panda gjigante që imiton në mënyrë të përsosur shëtitjen e kujdestarit të kopshtit zoologjik duke ecur drejt me putrat e fshehura pas shpine.
Përdoruesit e internetit po e adhurojnë qëndrimin e qetë dhe të sigurt të ariut, me shumë që bëjnë shaka se duket tamam “si një njeri që bën një shëtitje të qetë”.
Ndërkohë që ky qëndrim krijon përmbajtje virale, në fakt është pjesë e natyrës shumë inteligjente dhe vëzhguese të një pande.
Pandat janë kafshë shumë vëzhguese.
Ato kalojnë shumë kohë duke vëzhguar kujdestarët e tyre, gjë që bën që ato të kuptojnë - dhe të imitojnë me shaka - zakonet dhe lëvizjet njerëzore.
Stili i tyre normal i ecjes së përditshme është ecja ngadalë krah për krah. Kjo nuk vjen nga ngathtësia, por më tepër një tipar i zgjuar dhe që kursen energji, që i ndihmon këta arinj të ruajnë ekuilibrin.
Edhe pse janë ndërtuar për të ecur në të katër gjymtyrët, pandat gjigante janë çuditërisht të afta të qëndrojnë dhe të ecin drejt në këmbët e pasme për periudha të shkurtra për të arritur ushqimin, për të luajtur ose për të imituar. /Telegrafi/