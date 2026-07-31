Një burrë përshkon mbi 5 mijë kilometra me biçikletë për të vizatuar një lule për nënën e tij
Çiklisti francez Frederic de Lanouvelle ka ngarë biçikletën 5750 km rreth Francës për 37 ditë për të vizatuar në GPS një lule në nderim të nënës së tij e cila është e diagnostifikuar me Alzhaimer.
Ai kaloi nëpër 40 departamente, ngjiti mbi 60,000 metra diferencë lartësie dhe kjo arritje është njohur zyrtarisht nga Guinness World Records.
Sfida, e quajtur “La Fleur de l’Espoir” (Lulja e shpresës), mblodhi gjithashtu mbi 11,000 euro për kërkimet mbi Alzheimerin.
Gjatë rrugëtimit, De Lanouvelle ndaloi në shtëpi kujdesi dhe spitale universitare për të ndërgjegjësuar njerëzit për këtë sëmundje.
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