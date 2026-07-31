Video virale, një mace shfaqet si spektatore në premierën e "The Odyssey"
Një mace u bë surpriza e mbrëmjes gjatë një shfaqjeje të filmit të ri të Christopher Nolan, "The Odyssey", në Turqi.
Kafsha hyri në sallën e kinemasë dhe u ul mes rreshtave, duke tërhequr menjëherë vëmendjen e të pranishmëve.
Pamjet e maces, e cila dukej sikur po ndiqte filmin së bashku me publikun, u shpërndanë me shpejtësi në rrjetet sociale, ku përdoruesit e cilësuan atë si "spektatoren më të adhurueshme" të premierës. /Telegrafi/
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