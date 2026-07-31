Trendi i çuditshëm - shitet "lëng këmbësh"
Një trend i pazakontë dhe i diskutueshëm që nisi në internet ka mbërritur edhe në Kinë: shitja e të ashtuquajturit "lëng këmbësh", një pije në të cilën personat zhysin këmbët e tyre para se t’ua shërbejnë klientëve.
Fenomeni fillimisht u bë viral në Shtetet e Bashkuara, ku disa modele cosplay shisnin gota me pije frutash ku kishin zhytur këmbët gjatë një aktiviteti jozyrtar pranë një konvente anime në Kaliforni.
Pamjet shkaktuan reagime të shumta në internet, ndërsa produkti u shit shumë shpejt.
Tani një version i ngjashëm është raportuar edhe në Kinë. Në rrjetet sociale janë shpërndarë video nga një aktivitet anime në Guangzhou, ku pretendohet se një vajzë me kostum cosplay ka futur këmbët në limonatë dhe më pas ua ka shitur fansave. Pamjet kanë shkaktuar debat të madh mes përdoruesve të internetit, me shumë persona që kanë kritikuar mungesën e higjienës.
Mbështetësit e këtij trendi e shohin si një formë marketingu të pazakontë dhe një shaka të lidhur me kulturën e fansave, ndërsa kritikët paralajmërojnë për rreziqe të mundshme shëndetësore dhe mungesë standardesh sanitare.
Fenomeni është bërë një tjetër shembull i mënyrës se si tendencat ekstreme të rrjeteve sociale mund të përhapen me shpejtësi nga një vend në tjetrin, duke krijuar një përzierje mes argëtimit, marketingut viral dhe polemikave publike. /Telegrafi/