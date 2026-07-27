Ndalet rryma në kinema, mësuesja e historisë mahnit publikun duke rrëfyer 'Odiseun' gojarisht
Një audiencë kinemaje mbeti e magjepsur nga interpretimi i Odisesë nga një mësuese historie, pasi energjia elektrike u ndërpre gjatë transmetimit të filmit.
Historia ndjek Odiseun ndërsa ai nis një udhëtim të rrezikshëm për t'u kthyer në Itakë pas Luftës së Trojës, duke u ndeshur me krijesa mitike dhe sfida që i kërcënojnë jetën gjatë rrugës.
A moment is going viral of an ‘Odyssey’ showing losing power, but a history teacher in the audience was able to pick up where the movie left off and educate the appreciative audience
byu/mlg1981 inpopculturechat
Filmi është bërë një fenomen botëror me kinema të rezervuara për javë të tëra, veçanërisht shfaqjet IMAX, pasi Nolan deklaroi se e kishte gjiruar të gjithë filmin me kamera IMAX.
Ndërsa klipi i mësueses u bë viral, përdoruesit e rrjeteve sociale u panë të kënaqur, duke theksuar se Odisea dhe Iliada u transmetuan në mënyrë të ngjashme brez pas brezi gojarisht. /Telegrafi/
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