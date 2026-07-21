Selin Bollati zbulon dhuratën e madhe nga DJ Gimbo - një makinë 'Audi' si surprizë
Fituesja e Big Brother VIP Albania 5, Selin Bollati, ka ndarë një detaj të veçantë nga jeta e saj personale gjatë një interviste në emisionin “Prime Verë”, ku ishte e ftuar së bashku me DJ Gimbo.
Gjatë bisedës, Selin tregoi se DJ Gimbo i kishte bërë një surprizë të veçantë duke i dhuruar një makinë të markës Audi.
Ajo zbuloi se dhurata ishte bërë gjatë një fundjave ku ishin mbledhur familjarisht në një vilë, ku Gimbo kishte vendosur ta surprizonte duke i sjellë makinën.
“Përpara disa ditësh ne ishim mbledhur familjarisht në një vilë, po kalonim një fundjavë atje dhe Gimbo vendos që të më dhurojë një makinë, duke ma sjellë si surprizë”, u shpreh Selin.
Ajo shtoi se dhurata ishte pikërisht ajo që kishte dëshiruar, duke treguar emocionin për gjestin e bërë nga DJ Gimbo.
Marrëdhënia dhe momentet e përbashkëta mes Selin Bollatit dhe DJ Gimbos kanë qenë shpesh në fokus të ndjekësve të tyre.
Romanca e tyre nisi në Big Brother, por që po vazhdon të jetë akoma më e fortë edhe jashtë. /Telegrafi/
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