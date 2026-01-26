Sela dorëzon iniciativë në Gjykatën Kushtetuese për "Safe City": Nuk është e drejtë që zbatohet vetëm në disa qytete
Ziadin Sela, së bashku me Ilire Dautin dhe Elmi Azirin, sot ka dorëzuar iniciativë në Gjykatën Kushtetuese për vlerësimin e kushtetutshmërisë së ndryshimeve në Ligjin për kundërvajtje, me të cilat finalizohet projekti "Safe City".
Sela para gazetarëve tha se ligji ka shumë dilema dhe nuk duhej të miratohej me procedurë të shpejtë. Sipas tij, për këto ndryshime ligjore dhe për këtë projekt duhej të kishte debat më të gjerë dhe të merrej edhe mendimi i ekspertëve, përcjell Telegrafi Maqedoni.
"Sot dorëzuam iniciativë në Gjykatën Kushtetuese, në lidhje me ndryshimet në Ligjin për kundërvajtje nëpërmjet të cilëve po zbatohet projekti Safe City. Ky projekt ka shumë dilema. Assesi nuk duhej që procedura për këtë ligj të ishte me procedurë të shpejtë dhe pa debat publik, pa u dëgjuar zëri i ekspertëve. Ne jemi për siguri të qytetarëve, por jemi edhe për siguri në shumë dimensione, atë social, atë ekonomik dhe infrastrukturor".
"Nuk mund të ndahet zbatimi i këtij projekti në zona të caktuara, pasi kjo të bënë të dyshosh se ka për qëllim zhvatjen e disa qytetarëve. Edhe kamerat që janë vendosur në Shkup, më shumë janë në Çair. Vlerësuam që kjo iniciativë patjetër duhet të bëhet. Ligji ka plot dilema dhe gjëra që janë anti-kushtetuese", tha mes tjerash Sela.