Sekretari i Transportit shpreson që SHBA-të do të kthehen në normalitet deri në mesin e javës
Sekretari i Transportit i SHBA-së, Sean Duffy, i tha CNBC-së se "ka shumë akull" në jug dhe jugperëndim të SHBA-së, duke shtuar se në disa zona ka nga gjysmë inçi deri në një inç akull.
"Gjysmë inçi akulli do të shtojë 225 kg në një tel elektrik, kështu që kemi një milion njerëz pa energji elektrike", tha ai.
Më parë, poweroutage.us tha se më shumë se 800,000 u prekën nga ndërprerjet e energjisë elektrike, transmeton Telegrafi.
Duke e përshkruar të hënën si "ditë gërmimi" - ku borëpastruesit janë në rrugë, Duffy thotë se Departamenti i Transportit "shpreson që deri në mesin e javës do të kthehemi në normalitet".
Kur u pyet nëse ka një mesazh për ata që aktualisht nuk kanë energji elektrike, Duffy tha se punëtorët u vendosën herët në pritje të stuhisë, por është "punë e ngadaltë dhe e qëndrueshme për t'i rikthyer të gjithë në internet".
"Kjo stuhi është unike. Ke akull, ke borë dhe për më tepër kemi një mot të ftohtë që e bën më sfiduese", vazhdoi ai. /Telegrafi/