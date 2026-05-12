Saveski: Nuk jam konsultuar për mbylljen e rastit për furnizimin e mazutit për TEC Negotinë
Prokurori i shtetit, Nenad Saveski për "Fokus" thotë se Prokurorisë Publike Republikane nuk i është kërkuar mendim para se të mbyllet hetimi për blerjet e diskutueshme të naftës për termocentralin e Negotinës, ku përfshihen Ratko Kapushevski, Asmir Jahoski, ish-drejtori i përgjithshëm i Elektrikat e Maqedonisë (EMV) Vasko Kovaçevski, i cili iku në Australi, dhe 11 persona të tjerë.
Prokurori nga Prokuroria Publike e Republikës së Maqedonisë, Katerina Kolareviç, e cila drejtoi hetimin, deklaroi në konferencën e sotme me gazetarët se ajo personalisht mori vendimin për mbylljen e çështjes për shkak të mungesës së provave.
"Unë e mbylla çështjen si prokurore përgjegjëse për hetimin. Personalisht besoja se nuk kishte prova të mjaftueshme dhe vendosa ta mbyll hetimin, dhe as nuk kisha nevojë t'i referohesha kolegjiumit", tha Kolareviç.
Ajo sqaroi se Prokurori i Shtetit Saveski u informua shtesë për vendimin, por vetëm me telefon.
Prokuroria Publike e Republikës së Maqedonisë së Veriut njoftoi zyrtarisht sot se hetimi është mbyllur për shkak të mungesës së provave.