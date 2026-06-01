Dënohet me kusht truproja e Mickoskit për dhunë në familje, pranon fajësinë në gjykatë
Gjykata Penale Themelore ka dhënë një vendim bazuar në pranimin e fajësisë së R.R. nga Drejtoria e Gjashtë, i cili ishte pjesë e sigurimit të kryeministrit, Hristijan Mickoski, i cili u akuzua për veprën penale "Lëndim trupor" sipas nenit 130, paragrafi 2, në lidhje me paragrafin 1 të Kodit Penal.
Në seancën e sotme, i akuzuari pranoi fajësinë, pas së cilës Gjykata dha një vendim me të cilin i shqiptoi dënim me kusht.
Sipas vendimit, i akuzuari R.R. u dënua me një dënim me kusht prej një viti e gjashtë muajsh burgim. Ky dënim nuk do të ekzekutohet nëse personi i dënuar nuk kryen një krim të ri brenda tre viteve.
Përfundimi ligjor dhe vendimi u arritën në bazë të pranimit të fajësisë të dhënë nga i akuzuari gjatë procedurës gjyqësore.
Sipas buletinit të policisë, incidenti ndodhi më 2 maj.
“Më 2 maj në orën 23:00, oficerët e policisë nga SPB Shkup privuan nga liria R.R. nga Shkupi, duke vepruar në bazë të një raporti të mëparshëm nga gruaja e tij 37-vjeçare. Ajo raportoi se ishte sulmuar fizikisht në shtëpinë familjare, se ishte kërcënuar dhe se i ishte dëmtuar telefoni celular”, thuhej në buletinin e MPB-së./Telegrafi/