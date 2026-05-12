Prokuroria nuk gjeti prova për krim në furnizimin e mazutit për TEC Negotinë, ndërpret hetimet
Pas hetimit njëvjeçar, prokurori publik nga Prokuroria Themelore Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit lëshoi urdhër për ndërprerjen e hetimit në rastin që lidhet me furnizimin e mazutit për nevojat e TEC Negotinës. Provat e mbledhura nuk vërtetuan se të dyshuarit kanë kryer veprat penale për të cilat ngarkoheshin, as nuk u vërtetua ekzistenca e një vepre tjetër penale që ndiqet sipas detyrës zyrtare.
Objekt i hetimit ishte ekzistenca e një dyshimi të bazuar se në procedurat për furnizimin e mazutit për nevojat e TEC Negotinës, të zhvilluara në kushte krize energjetike, janë kryer abuzime në thirrje publike, lidhje të paligjshme të kontratave dhe anekseve, si dhe pastrim parash dhe të ardhura të tjera nga vepra penale.
Gjatë procedurës, u analizua dokumentacion i gjerë material, dokumente financiare dhe kontraktuale, konstatime dhe mendime ekspertësh, si dhe deklarata nga disa dëshmitarë, përfaqësues të AD ESM, TEC Negotinë, si dhe përfaqësues të operatorëve ekonomikë që kishin licencë për tregti me karburante të lëngshme - naftë gjatë periudhës kritike. Provat treguan se procedurat në fjalë për prokurimin e naftës për mazut u kryen në kushte të një krize energjetike të shpallur nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe në përputhje me përjashtimet ligjore të parashikuara në nenin 23 të Ligjit për Prokurimin Publik, me qëllim sigurimin e prodhimit të pandërprerë të energjisë elektrike.
"Hetimi përcaktoi se procedurat u kryen në mënyrë transparente. EMV synonte të përfshinte të gjithë operatorët që kishin licenca për tregti me naftë për mazut në interes të dorëzimit më të shpejtë të naftës për mazut, me ç'rast të gjithë operatorët ekonomikë që kishin licencë u kontaktuan dhe në disa nga thirrjet publike ata u ftuan të merrnin pjesë me njoftim, dhe në disa nga thirrjet publike u botuan edhe në gazetat ditore. Deklaratat e përfaqësuesve të operatorëve ekonomikë zbuluan se disa nga kompanitë nuk morën pjesë në procedura për shkak të vlerësimeve afariste dhe ekonomike, pra për shkak të sasive të larta, garancive bankare të kërkuara dhe rreziqeve që lidhen me gjendjen e atëhershme të tregjeve të energjisë".
"Lidhur me dinamikën e furnizimit të naftës, provat e mbledhura, dokumentacioni dhe deklaratat e përfaqësuesve të SH.A. ESM dhe TEC Negotinë zbuluan se nafta furnizohej vazhdimisht dhe në kohë në përputhje me nevojat e termocentralit, dhe në asnjë moment procesi i prodhimit të energjisë elektrike nuk ishte vënë në dyshim. Sipas provave, gjatë periudhës kritike nuk kishte kufizime në furnizimin me energji elektrike, dhe prodhimi në TEC Negotinë mundësoi sigurimin e energjisë elektrike me çmime dukshëm më të ulëta se çmimet në tregun e lirë".
"Procedura gjithashtu nuk vërtetoi se kontratat dhe anekset e lidhura i shkaktuan dëme SH.A. EMV ose Buxhetit të Shtetit. Përkundrazi, provat treguan se ndryshimet në planin vjetor të prokurimit publik dhe përfundimi i anekseve u zbatuan me vendime të organeve kompetente të SH.A. EMV, me vendime të Bordit të Drejtorëve dhe u konfirmuan me vendime të Bordit Mbikëqyrës të EMV, me qëllim sigurimin e sasive të mjaftueshme të naftës për funksionimin e pandërprerë të TEC Negotinë".
"Lidhur me dyshimet për pastrim parash, hetimi përcaktoi se fondet e paguara në bazë të kontratave të lidhura nuk përbëjnë përfitime pasurore të fituara në mënyrë të paligjshme, pra nuk janë të ardhura nga një krim. Prandaj, transaksionet financiare, pagesat, blerjet e pronave dhe transferimet e fondeve midis llogarive nuk mund të konsiderohen vepra të pastrimit të parave ose fshehjes së fondeve të fituara në mënyrë të paligjshme", thonë nga Prokuroria.