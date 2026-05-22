Samsung dhe Google prezantojnë syze me inteligjencë artificiale
Samsung dhe Google kanë prezantuar një gjeneratë të re syzesh inteligjente të pajisura me inteligjencë artificiale, duke shënuar një hap të rëndësishëm në zhvillimin e pajisjeve “wearable” të lidhura me inteligjencën artificiale (AI).
Syzet e reja janë pjesë e platformës Android XR dhe janë zhvilluar në bashkëpunim me marka të njohura si Warby Parker dhe Gentle Monster, duke kombinuar teknologjinë me dizajnin e modës.
Ato funksionojnë me ndihmën e modelit të AI-së Gemini të Google, duke u mundësuar përdoruesve të marrin udhëzime, përkthime në kohë reale, njoftime, navigim dhe ndërveprim me asistentin zanor pa përdorur telefonin në mënyrë direkte.
Syzet përfshijnë gjithashtu kamera dhe altoparlantë të integruar, duke lejuar fotografi, video dhe përdorim të komandave zanore për funksione të ndryshme si thirrje apo mesazhe.
Sipas kompanive, ky është vetëm fillimi i një linje të re pajisjesh inteligjente që synojnë ta bëjnë AI-në pjesë të përditshmërisë, ndërsa modelet më të avancuara me ekrane të integruara pritet të dalin në vitet e ardhshme.
Synimi kryesor është krijimi i një përvoje të re ku përdoruesi ndërvepron me teknologjinë në mënyrë më natyrale, pa pasur nevojë të përdorë vazhdimisht telefonin. /Telegrafi/