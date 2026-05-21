Sony prezanton kufjet e reja 1000X The Collexion
Sony zbuloi kufjet e saj të reja të nivelit të lartë, të quajtura 1000X The Collexion, për të festuar 10-vjetorin e serisë XM.
Kufjet kanë një dizajn të përmirësuar.
Në vend të ndërtimit tradicional prej plastike, marka zgjedh një pikë rrotulluese prej çeliku inox, e cila supozohet të jetë më e qëndrueshme dhe të kontribuojë në të gjithë ndjesinë premium.
Në përgjithësi, ndërtimi metalik u shton këtyre kufjeve një ndjesi premium, por shton edhe peshën.
Kufjet e reja peshojnë afërsisht 320g, ndërsa Sony WH-1000XM6 peshojnë rreth 254g.
Sony bashkëpunoi me inxhinierë fitues të Çmimit Grammy dhe të nominuar për të ofruar tingull të ekuilibruar.
Për më tepër, kufjet kanë teknologjinë ANC që gjendet në XM6.
Ato janë të pajisura me teknologjinë Multi-Noise Sensor, 12 mikrofonë dhe një Adaptive NC Optimizer për të zvogëluar shpërqendrimet e padëshiruara dhe për të minimizuar shpërqendrimet gjatë dëgjimit.
Edicioni 1000X The Collexion i Sony-t kushton 649.99 dollarë, duke e bërë atë një nga opsionet më të shtrenjta për konsumatorët në treg.