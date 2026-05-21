Rrjedhje informacioni mbi madhësinë e ekranit të Samsung Galaxy S27 Pro
Në fillim të prillit, një thashethem nga Koreja pretendonte se familja Galaxy S27 e vitit të ardhshëm do të përbëhet nga katër anëtarë, një më shumë se sa jemi mësuar.
Pajisja shtesë thuhet se do të quhet Galaxy S27 Pro, por disa detaje të rëndësishme rreth saj nuk u zbuluan në atë kohë, transmeton Telegrafi.
Sot, i njëjti burim është rikthyer me një pjesë shumë të rëndësishme të enigmës: madhësinë e pajisjes së re. S27 Pro thuhet se ka një ekran 6.47 inç.
Kjo e vendos atë pikërisht midis Galaxy S27 dhe S27+, për sa i përket madhësisë (duke supozuar se do të kenë ekrane të ngjashme me paraardhësit e tyre, sigurisht). Galaxy S27 Pro me sa duket do të jetë një mini-Ultra pa një S Pen.
Pra, prisni që të përputhet me Galaxy S27 Ultra në të gjitha specifikimet përveç madhësisë së ekranit, kapacitetit të baterisë dhe mungesës së S Pen. Kështu, mund ta mendoni Galaxy S27 Pro si një lloj Galaxy S27 Ultra Mini. /Telegrafi/