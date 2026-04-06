Sami Sermaxhaj publikon listën e Kosovës për dy ndeshjet me Bullgarinë
Futbollistet e Kosovës do të zhvillojnë dy ndeshje kundër Bullgarisë këtë muaj. E para luhet më 14 prill në udhëtim, ndërsa e dyta më 18 prill në Prishtinë, në kuadër të Grupit 2 të Ligës C të kualifikimeve për Botërorin 2027.
Për këto dy ndeshje, përzgjedhësi i Kosovës, Sami Sermaxhaj, publikoi të hënën listën me 24 futbolliste të grumbulluara.
“Dardanet” vijnë pas dy fitoreve të radhës. Ato mposhtën Gjibraltarin 6-0 dhe fituan edhe ndaj Kroacisë në udhëtim 1-0 më 7 mars, duke synuar ta kryesojnë grupin në Ligën C të kualifikimeve.
Nga Liga C nuk ka kualifikim të drejtpërdrejtë për Kampionatin Botërorin. Fitueset e gjashtë grupeve shkojnë në play-off, ndërsa dy përfaqësueset më të mira nga vendet e dyta gjithashtu avancojnë.
Nëse Kosova kryeson grupin, ajo do të kalojë në Ligën B për edicionin e ardhshëm të Ligës së Kombeve.
Ndërkohë, Bullgaria më 3 mars pësoi humbje 1-0 nga Kroacia në Sofje, ndërsa më 7 mars triumfoi 5-0 ndaj Gjibraltarit. /Telegrafi/