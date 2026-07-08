Salah shpërthen pas eliminimit nga Argjentina: Kur gjyqtarët shkojnë vazhdimisht kundër teje, bëhet e pamundur
Kapiteni i Kombëtares së Egjiptit, Mohamed Salah, ka kritikuar ashpër ndarjen e drejtësisë pas eliminimit dramatik nga Argjentina në raundin e 16-të të Kupës së Botës.
Egjipti pësoi humbje 3-2 ndaj kampiones në fuqi të botës, pasi nuk arriti ta ruante avantazhin prej dy golash dhe u eliminua pas një rikthimi të madh të argjentinasve në pjesën e dytë.
Pas ndeshjes së zhvilluar në Atlanta, Salah shprehu zhgënjimin e tij për vendimet e gjyqtarëve, duke theksuar se skuadra e tij kishte dhënë gjithçka në fushë.
"Ne dhamë gjithçka që kishim, por kur gjyqtarët vazhdimisht shkojnë kundër teje, bëhet e pamundur të konkurrosh", deklaroi Salah.
Ylli egjiptian insistoi se nuk po kërkon justifikime për eliminimin, por sipas tij, disa vendime në fushë ishin të dukshme për të gjithë.
"Nuk po kërkoj justifikime, por të gjithë ata që po shikonin mund të shihnin se çfarë ndodhi. Në këtë nivel, mbi të gjitha pret drejtësi", shtoi kapiteni i Egjiptit.
Salah, i cili është edhe një nga figurat më të mëdha në historinë e futbollit egjiptian, la të kuptohet se kishte ndjesinë që Argjentina kishte përparësi të caktuara gjatë ndeshjes.
"Në vend të kësaj, dukej sikur ata tashmë i kishin të preferuarit e tyre. E gjithë bota e pa këtë sot, dhe kjo është e gjitha që do të them", përfundoi ai.
Me këtë fitore, Argjentina siguroi një vend në çerekfinale të Kupës së Botës, ndërsa Egjipti i dha fund aventurës së tij në turne pas një paraqitjeje historike. /Telegrafi/