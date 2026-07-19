Saka shkëlqeu me het-trik, por një pëlqim në rrjetet sociale pas ndeshjes me Francën bëri bujë
Bukayo Saka ishte protagonisti kryesor në fitoren spektakolare të Anglisë ndaj Francës me rezultat 6-4 në ndeshjen për vendin e tretë në Kupën e Botës 2026.
Ylli i Arsenalit realizoi një hat-trick, duke ndihmuar skuadrën e drejtuar nga Thomas Tuchel të sigurojë medaljet e bronzta dhe regjistrojë paraqitjen më të mirë të Anglisë në një Kampionat Botëror që nga viti 1966.
Megjithatë, pas përfundimit të takimit, vëmendja u zhvendos nga fusha e lojës te aktiviteti i Sakas në rrjetet sociale.
Llogaria e tij në platformën X (ish-Twitter) u vu re se kishte pëlqyer një postim, i cili kritikonte trajnerin Thomas Tuchel dhe njëkohësisht lavdëronte futbollistët e Arsenalit për paraqitjet e tyre ndaj Francës.
Në postim shkruhej:
"Pamë një hat-trick të Bukayo Sakas në Kupën e Botës. Kundër Francës. Shpëtove nga poshtërimi më i madh publik. Kontributi i gjashtë golave dhe asistimeve nga lojtarët e Arsenalit, pa asnjë dëmtim, e ka zbutur dënimin tënd në vetëm një ndëshkim të lehtë. Megjithatë, je ende nën vëzhgim".
Megjithatë, nuk kaloi shumë kohë dhe pëlqimi u bë nga llogaria e Sakas, duke shtuar dyshimet nëse ishte bërë qëllimisht apo ishte një veprim i paqëllimshëm.
Deri më tani, futbollisti anglez nuk ka reaguar publikisht për këtë incident. /Telegrafi/