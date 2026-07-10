Sadio Mane i jep fund karrierës me Senegalin, largohet si golashënuesi më i mirë në histori
Sadio Mane ka njoftuar zyrtarisht tërheqjen nga futbolli ndërkombëtar, duke i dhënë fund një epoke të artë me Kombëtaren e Senegalit.
Sulmuesi 34-vjeçar e bëri të ditur vendimin e tij pas eliminimit të Senegalit nga Kupa e Botës 2026, ku “Luanët e Terangës” u mposhtën nga Belgjika në kohën shtesë të fazës së 1/8 së finales.
Në një mesazh emocional, Mane falënderoi tifozët dhe theksoi se gjatë gjithë karrierës së tij ka dhënë gjithçka për fanellën e kombëtares.
“Dijeni se kam sakrifikuar gjithçka për këtë flamur. I dhashë gjithçka vetes dhe gjithmonë luftova për vendin tonë. Mbështetja juaj e vazhdueshme ishte forca lëvizëse pas suksesit tim”, deklaroi Mane.
Ish-ylli i Liverpoolit dhe Bayern Munichut bëri të ditur se nuk do të largohet plotësisht nga futbolli senegalez, pasi dëshiron të kontribuojë edhe në të ardhmen.
“Në të ardhmen, me kënaqësi do ta përdor përvojën time për të mirën e vendit, qoftë si pjesë e stafit teknik, si trajner apo brenda strukturave drejtuese të futbollit”, shtoi ai.
Mane debutoi me Senegalin në vitin 2012 dhe gjatë 14 viteve me kombëtaren zhvilloi 130 ndeshje, duke shënuar 54 gola, rekord absolut për vendin e tij.
Si kapiten i gjeneratës më të suksesshme në historinë e Senegalit, ai udhëhoqi kombëtaren drejt triumfit historik në Kupën e Kombeve të Afrikës (AFCON) 2021, duke u bërë një nga futbollistët më të mëdhenj që ka nxjerrë ndonjëherë futbolli afrikan. /Telegrafi/