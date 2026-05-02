Sa trupa amerikane janë në Evropë — dhe pse janë atje?
Tërheqja e 5,000 trupave amerikane nga Gjermania, siç është raportuar, do ta çojë totalin në nivelin para agresionit rus në Ukrainë në vitin 2022.
Sipas të dhënave të Departamentit të Mbrojtjes, në Gjermani kishte 36,436 personel ushtarak amerikan që nga dhjetori i vitit të kaluar, i dyti pas numrave në Japoni.
Pentagoni nuk tregoi nëse trupat do të ktheheshin në SHBA apo do të ridislokoheshin diku tjetër, shkruan CNN.
Një batalion zjarrfikësish me rreze të gjatë veprimi që pritej të dislokohej më vonë këtë vit do të anulohet, duke e privuar Gjermaninë nga mbulimi i një aftësie të konsiderueshme raketore.
Ish-presidenti Joe Biden miratoi vendosjen e 7,000 trupave shtesë amerikane në Gjermani në shkurt 2022, disa ditë pas agresionit rus në Ukrainë.
Prania ushtarake amerikane në Gjermani arriti kulmin gjatë Luftës së Ftohtë, kur kishte rreth 250,000 forca të stacionuara në Gjermaninë Perëndimore.
Vende të tjera evropiane ku janë të vendosur një numër i konsiderueshëm i personelit aktiv amerikan përfshijnë Italinë, me më shumë se 12,000, dhe Mbretërinë e Bashkuar, me pak më shumë se 10,000.
Në Spanjë ndodhen gati 4,000 trupa amerikane, por presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka kërcënuar t’i tërheqë ata për shkak të refuzimit të qeverisë spanjolle për të lejuar që bazat atje të përdoren në luftën me Iranin.
Përveçse luajtën një rol të rëndësishëm në Luftën e Ftohtë, objektet amerikane në Evropë kanë luajtur një rol në kriza të shumta në Lindjen e Mesme.
Vendet evropiane presin forca amerikane në disa baza të rëndësishme të forcave ajrore dhe detare, duke përfshirë bazën ajrore amerikane në Ramstein në Gjermani, RAF Lakenheath dhe RAF Mildenhall në Mbretërinë e Bashkuar, Aviano në Itali dhe Lajes Field në Azore portugeze.
Selia qendrore e Komandës Evropiane të SHBA-së dhe Komandës Amerikane të Afrikës ndodhen në Shtutgart të Gjermanisë dhe ka dy objekte që mbështesin Marinën Amerikane në Napoli dhe Sigonella të Italisë. /Telegrafi/