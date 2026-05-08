Sa raste me hantavirus janë raportuar deri më tani?
Organe të ndryshme shëndetësore në të gjithë botën kanë dhënë përditësime të rregullta mbi numrin e rasteve me hantavirus që kanë regjistruar dhe që po monitorojnë.
Bëhet e ditur se Mbretëria e Bashkuar raportoi një rast të ri të dyshuar të një shtetasi britanik në Tristan da Cunha.
Spanja ka thënë se një person është vetëizoluar në Alicante pasi ka raportuar simptoma.
Ndërkohë, një asistente fluturimi holandeze ka rezultuar gjithashtu negative pasi dyshohej për infeksion.
Organizata Botërore e Shëndetësisë po e mban nën vëzhgim pamjen e përgjithshme dhe këto janë shifrat më të fundit.
Sipas OBSH-së, deri më tani janë identifikuar pesë raste të konfirmuara të hantavirusit që lidhen me shpërthimin.
Janë identifikuar gjithashtu tre raste të tjera të dyshuara.
Tre persona kanë vdekur pasi ndodheshin në bordin e anijes turistike MV Hondius gjatë shpërthimit.
Këta përfshijnë një çift holandez dhe një shtetas gjerman.
Është e rëndësishme të theksohet se jo të gjitha vdekjet janë konfirmuar ende si të infektuara me hantavirus.
Të paktën gjashtë persona janë në spital pasi kanë rënë në kontakt të mundshëm me virusin.
Tre persona - dy anëtarë të ekuipazhit britanikë dhe holandezë, dhe një pasagjer gjerman - u evakuuan nga anija MV Hondius këtë javë.
Dy u dërguan me aeroplan për të marrë trajtim në Holandë, ndërsa i treti u transferua në Gjermani.
Tre individë të tjerë - përfshirë një shtetas britanik - po marrin trajtim në spitale në Zvicër, Holandë dhe Afrikën e Jugut.
Rreth 149 persona ishin në anijen turistike kur ajo u nis nga Argjentina jugore më 1 prill. Kjo përfshinte 23 britanikë - 19 pasagjerë dhe katër anëtarë të ekuipazhit. /Telegrafi/