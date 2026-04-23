Sa mund të kushtojë Ferrari i parë elektrik? Flitet për rekorde çmimi
Jemi pak më shumë se një muaj larg një dite që shumë mendonin se nuk do të vinte kurrë: zbulimi i një Ferrari elektrik.
Megjithatë, Luce ka kohë që pritet, pasi është njoftuar vite më parë.
Maranello ka ndarë vetëm pamje të kabinës, ndërsa pjesa e jashtme është mbështjellë me kamuflazh për të fshehur dizajnin.
Mes detajeve të pakta të ndara, thashethemet rreth çmimeve kanë vazhduar të dalin në sipërfaqe.
Në qershor 2024, Reuters pretendoi se modeli elektrik italian do të fillonte nga mbi 500,000 euro në tregun vendas.
Ferrari e hodhi poshtë shpejt pretendimin, duke thënë se çmimi përfundimtar nuk ishte vendosur ende.
Tani, një raport i ri i Bloomberg sugjeron se Luce mund të jetë edhe më i shtrenjtë.
Burime nga brenda kompanisë i kanë thënë agjencisë së lajmeve se Ferrari ka vendosur një çmim fillestar paraprak prej afërsisht 550,000 eurosh.
Megjithatë, etiketa përfundimtare mund të lëvizë lart ose poshtë me 10%. Nëse kjo shifër qëndron, kjo do ta bënte Luce plot 100,000 euro më të shtrenjtë se Purosangue me motor V12.
Nëse çmimi fillestar prej 550,000 eurosh del i saktë, kjo do ta bënte Luce veturën elektrike më të shtrenjtë jashtë sferës së superveturave dhe hiperveturave.
Do të tejkalonte veturat elektrike të nivelit të lartë si Rolls-Royce Spectre , Lucid Air Sapphire dhe Porsche Taycan Turbo GT. /Telegrafi/