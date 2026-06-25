Ryanair thotë se do t'i lejojë prindërit të ulen pranë fëmijëve falas
Ryanair ka ndryshuar politikën e saj të ulëseve familjare për t'u lejuar prindërve të ulen pranë fëmijëve të tyre të vegjël pa paguar një tarifë rezervimi ulësesh, pasi u hap një hetim.
Të rriturit që udhëtojnë me fëmijë që nuk dëshirojnë të paguajnë për një vend të rezervuar, tani do të njoftohen për ndarjen e tyre të vendeve falas pas regjistrimit, të cilin Ryanair tha se ishte në përputhje me shumicën e linjave të tjera ajrore evropiane.
Shefi i Ryanair, Michael O'Leary, tha se do të "përshtatej me ngurrim me këtë standard të industrisë", por këmbënguli se politika e saj e gjatë përputhej plotësisht me ligjet dhe u kishte dhënë familjeve "siguri".
Kjo vjen pasi Autoriteti i Konkurrencës dhe Tregjeve (CMA) tha se po shqyrtonte nëse politika ishte e padrejtë sipas ligjit të konsumatorit.
CMA tha se do të testonte nëse politika e re e ulëseve të linjës ajrore përputhet me ligjin dhe se hetimi i saj vazhdon.
Sipas politikës së vjetër, Ryanair tha se të rriturit që udhëtonin me fëmijë paguanin një tarifë të rezervuar ulësesh dhe mund të zgjidhnin vende pranë tyre për deri në katër fëmijë falas.
Kjo zakonisht çonte në një tarifë prej 10 euro për çdo drejtim, tha CMA kur nisi hetimin e saj në fillim të këtij muaji.
Në atë kohë tha se po shqyrtonte nëse "qasja e linjës ajrore ndaj rezervimeve të vendeve mund të nënkuptojë që prindërit po ngarkohen me pagesë për linjën ajrore për të përmbushur detyrimet e saj në lidhje me sigurinë e fëmijëve dhe aftësinë e kufizuar, siç përcaktohet në rregullat e aviacionit - dhe do të hetojë për të përcaktuar nëse kjo praktikë është në përputhje me ligjin e konsumatorit".
Linja të tjera ajrore ofruan të ulnin fëmijët pranë një prindi ose kujdestari pa pagesë, ose të ndanin vendet së bashku automatikisht gjatë rezervimit falas, shtoi ajo.
Ryanair tha se politika e saj u kishte dhënë familjeve siguri se ku do të uleshin në kohën e rezervimit, të cilën e kishin vlerësuar.
Tha se "vendet falas të prindërve" tani do të jenë të disponueshme në pjesën e pasme të avionit, pasi rreshtat e parë kanë tendencë të rezervohen.
"Ndryshimi i vogël në politikë" hyri në fuqi të enjten, tha ajo. Nuk pret që ndryshimi të ketë ndikim në të ardhurat e Ryanair.
O'Leary kritikoi CMA-në për shënjestrimin e politikës së saj të ulëseve familjare, të cilën ai tha se ishte "përqafuar universalisht nga konsumatorët si më progresive dhe transparente në Evropë".
"Në vend që të promovojë konkurrencën dhe çmimet më të ulëta për konsumatorët, CMA ka një mision për të detyruar Ryanair të miratojë politikën më pak transparente dhe më pak miqësore për konsumatorët për ulëset familjare, të zbatuar nga shumica e linjave të tjera ajrore - vetëm sepse është standardi i industrisë", tha ai.
Një zëdhënës i CMA-së tha: "Ryanair pretendon se politika e saj e ulëseve tani është në përputhje me ligjin dhe ne do ta testojmë këtë plotësisht. Nëse është e vërtetë, është një fitore për familjet - të cilat nuk do të duhet të paguajnë më për t'u ulur me fëmijët e tyre - dhe tregon ndikimin që po kanë fuqitë tona të reja. Por kjo nuk e ndryshon faktin se familjet kanë paguar për 'ulëset e detyrueshme familjare'. Hetimi ynë mbetet në vazhdim".
Organi për të drejtat e konsumatorëve Which?, i cili më parë kishte theksuar politikën e ulëseve të Ryanair, tha se nuk duhej të kishte pasur nevojë të raportonte "akuzat e pajustifikuara" te CMA për të nxitur veprime. /Telegrafi/